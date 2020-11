Inge, de 66 años, una de las mejores "gamers" de Suecia (Vídeo)

Inger, de 66 años, es una abuela y "gamer", que hace ocho años venció al cáncer.

Inger Grottebland, alias Trigger Finger, su avatar como apasionada al mundo de los videojuegos, en particular el Counter-Strike es el nombre de esta abuela singular.

"Tengo 66 años, pero siempre me he sentido de 25 por dentro" , afirma Inger que es popular entre los jóvenes "gamers" de Estocolmo.

La integrante del equipo Silver Snipers, un grupo de aficionados a los videojuegos, cuenta que se interesó a raíz de ver jugar a sus nietos, a los que les pedía le permitieran participar.

"No, no, me decían, puedes arruinar nuestros puntos a favor", le respondían sus nietos, pero Inge no cesó en su intento por aprender.