Jony Ive, diseñador del iPhone, se va de Apple

El veterano jefe de diseño de Apple, que dio forma al iPhone, deja la empresa



SAN FRANCISCO.- Jony Ive, una de las principales figuras detrás del resurgir Apple en las últimas décadas y responsable de dar forma al iPhone y al iMac, abandonará la firma este año.

En un comunicado, la empresa anunció este jueves la salida de Ive, quien creará su propio negocio dedicado al diseño y que tendrá a Apple “como uno de sus principales clientes”.

“Jony es una figura singular en el mundo del diseño y su papel en el renacer de Apple no se puede minusvalorar, desde el innovador iMac de 1998 al iPhone y la ambición sin precedentes de Apple Park (el nuevo edificio que acoge la sede de la empresa)”, indicó el consejero delegado de la compañía, Tim Cook.

Ive lleva casi tres décadas trabajando para Apple y pese a abandonar la empresa, no se desvinculará completamente de esta, ya que él y su nuevo negocio “seguirán trabajando codo con codo” en varios proyectos con el fabricante del iPhone.

El cargo que dejará Ive pasará a ser compartido, por lo menos de forma temporal, entre el actual vicepresidente de diseño industrial, Evans Hankey, y el vicepresidente de diseño de interfaz humana, Alan Dye.

“Tras casi treinta años y un sinfín de proyectos, me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho para crear un equipo de diseño, un proceso y una cultura en Apple que no tienen parangón. Hoy, (la empresa) es más fuerte, más vibrante y tiene más talento que jamás antes en su historia”, apuntó Ive.

La empresa no especificó en qué fecha exacta se marchará el actual jefe de diseño más allá de que será “más adelante este año” y, aunque no detallaron el nombre de la firma que Ive se propone crear, el diario The Financial Times señaló que se trata de LoveFrom, un proyecto que emprenderá junto a su amigo y también diseñador Marc Newson.

La noticia, que se conoció después de que cerrasen los mercados bursátiles en Nueva York, hizo que las acciones de Apple bajasen en torno al 1 % hasta los 197,93 dólares por título en las operaciones electrónicas posteriores al cierre de los parqués, tras haberse mantenido estables durante todo el día. EFE