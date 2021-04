Joven polaca crea falso sitio web para ayudar a víctimas de violencia

Preocupada por el aumento de la violencia doméstica durante el confinamiento por la pandemia del coronavirus, Krysia Paszko, una polaca de 18 años, creó un sitio web que parece una tienda de productos de belleza, pero que, en realidad, ofrece ayuda discretamente a las víctimas.

La joven estima que Polonia necesita también una especie de código durante la pandemia, cuando familias permanecen encerradas 24 horas bajo el mismo techo, con importantes riesgos de estrés y de violencia.

Durante el primer confinamiento, el Centro para los Derechos de las Mujeres, una oenegé polaca, registró un aumento del 50% de las llamadas a su número de emergencia que ofrece apoyo en caso de violencia doméstica.

WARSAW - Worried about reports of rising domestic violence during lockdown, Polish teen Krysia Paszko set up a website purporting to be a cosmetics shop that actually offers victims covert help. #BangkokPost #World https://t.co/juu30QgVRk