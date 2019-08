Joven redacta original ‘carta’ a través de un playlist en Spotify

MÉXICO.— El amor en los tiempos de los Millennials vaya que sorprende, y no solo por su intensidad sino también por su originalidad, la cual puede asombrar y hacernos ver que las nuevas generaciones tienen una gran inteligencia, solo necesitan ser encaminados.

Un ejemplo de esto es la joven Martha, quien se viralizó en redes debido a la curiosa y original manera que utilizó la chica para confesarle su cariño a su amor platónico.

Le escribí una carta a mi crush con canciones de Spotify. Pero no os pongo todas las capturas que son mazo. pic.twitter.com/LaYgrUAxiR

Con la ayuda de la aplicación Spotify, la chica decidió hacer una “carta”, en la cual utilizó los títulos de varias canciones y de distintos géneros para formar lo que quería expresar y así poder lograr redactar una hermosa declaración.

La joven utilizó temas de distintos géneros musicales, desde el romanticismo de Juan Gabriel y Kinky hasta el reguetón sensual de Natti Natasha.

En redes sociales se viralizó la carta debido al tremendo ingenio que demostró la chica.

Una parte de la ‘carta’ dice lo siguiente:

Hola Elena: Qué Tal? Espero Qué Bien Estaba Lloviendo Y me acordé de ti, Me doy cuenta Que Me Gustas Bastante, Bastante Y Además creo Te echaré de menos Este Verano. El Caso Es que contigo Soy yo La mejor versión de mi Ultimamente Estoy Feliz”.