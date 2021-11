Konami anunció que el sucesor del Pro Evolution Soccer (PES), eFootball2022 1.0.0 no tendrá actualización definitiva para PC y móviles hasta la primavera de 2022.

Mediante un comunicado Konami afirmó que "estamos trabajando lo más duro posible para ofrecer una experiencia que nuestros jugadores esperan y merecen para la primavera de 2022” a su vez que ofreció una disculpa por el retraso y agradece la paciencia de los jugadores.

