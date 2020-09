La angustia tendrá un emoji que lo represente

El consorcio Unicode anunció algunos emojis nuevos, entre ellos el de la angustia.

EE.UU.— Debido a los acontecimientos tan catastróficos que hemos vivido y continuamos afrontando durante este 2020, el consorcio Unicode decidió lanzar el emoticono adecuado para ilustrar una de las sensaciones que todos tuvimos tras la gran cantidad de inesperados sucesos.

Por supuesto, nos referimos a la angustia, ese estado que derivó del peligro desconocimiento e impresión que nos ha causado tanta desgracia.

Love how these 5 newly-approved emoji are just a pictorial description of 2020. https://t.co/BIJXBmjOkk pic.twitter.com/nPng8wkwRc

Unicode dio a conocer que la representación de la angustia será a través de un emoji con ojos de espiral. Asimismo, se informó que el nuevo emoticon estará disponible hasta el 2021.

En cuanto al diseño del símbolo, la empresa comentó que éste fue una propuesta de la experta Jennifer Daniel, quien también explicó que ese nuevo emoticon sugiere expresiones como “oh no”, problemas o sorpresa.

Cabe destacar que la cara con ojos de espiral es común verla en series animadas japonesas, debido a que dicha "expresión" representa mareos o personas abrumadas al punto de no poder controlarse.

Por último, los expertos en emojis señalaron que el nuevo símbolo estará disponible tanto para iPhone como Android durante el siguiente año.- Con información de The Verge.

💫 217 new emojis have been approved for release in 2021. These include a face in clouds, heart on fire and mending heart https://t.co/XPd9meysuO pic.twitter.com/BNaSjUCRPp