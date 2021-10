La fecha límite para aceptar las nuevas políticas de privacidad de WhatsApp

De no aceptar las nuevas políticas de la aplicación de mensajería instantánea, los usuarios ya no la podrán usar.

MÉXICO.— Hace unos meses, WhatsApp causó molestia cuando envió a sus usuarios un aviso en el que pidió aceptar las nuevas políticas de seguridad y privacidad para poder continuar con el servicio. Sin embargo algunos no aceptaron, pero la advertencia también indicaba que habría una fecha límite para hacerlo.

Debido a que está próximo a cumplirse el plazo para aceptar, muchos están considerar sí seguir usando la app o no, además de qué se preguntan cuándo se hará esta modificación.

El plazo para aceptar las nuevas políticas de seguridad y privacidad de WhatsApp es el próximo 6 de noviembre, sin embargo, de no aceptar, la aplicación de mensajería instantánea no eliminará tu cuenta, pero te aparecerá de manera permanente un aviso hasta que aceptes.

De acuerdo con WhatsApp, los cambios en sus políticas no tendrían nada que ver con la supuesta exposición de información personal y los mensajes que sus usuarios envían, pues las modificaciones que se harán en las políticas de seguridad y privacidad tendrán que ver con la publicidad

Our end-to-end encryption technology adds layers of protection, guaranteeing industry-leading encryption to all of its users. That’s how you know no one can read your messages. pic.twitter.com/BOFBmLpWIy