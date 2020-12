La forma de disfrutar mejor de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más importantes de la actualidad. Gracias a que nos ofrece la posibilidad de comunicarnos, sin importar donde nos encontremos, es fácil considerarla una herramienta indispensable en nuestro teléfono móvil. Ahora bien, la aplicación oficial está quedando atrás, pues ahora con los los mejores mods para whatsapp, tienes disponible funciones más atractivas que seguro no querrás desaprovechar.

¿Cuáles son los mods de WhatsApp que están en tendencia?

Los mods de Whatsapp están ganándole la batalla a la aplicación original. No es de extrañar este hecho pues a diferencia de la que todos conocemos, tienen funciones que te permiten personalizar por completo tu forma de hablar por mensajería instantánea.

Recordemos que estos son programas desarrollados por profesionales que estuvieron muy de cerca en la creación de la aplicación oficial. Así que estos saben muy bien qué es lo que le falta y cómo compensar esto añadiéndoselos a los mods de WhatsApp.

Con los mods podrás disfrutar de todo lo que te ofrece la aplicación oficial, además de otros beneficios que te gustarán. Lo mejor de todo es que el uso de estos es muy sencillo y eficiente. Cada vez más usuarios están descargando estos programas en su teléfono, y desinstalando la aplicación que nos había acompañado hasta hoy.

Ahora bien, debes saber que hay varios mods de WhatsApp disponibles. Y es que cada vez que se les ocurre a los desarrolladores una función nueva o bien quieren crear un mod que se adapte más a las necesidades de los usuarios, pues aparece una nueva herramienta para nosotros. Entonces, ¿cómo saber cuál elegir? Todo dependerá de lo que necesites. Por eso, aquí te damos un breve resumen de lo que te ofrece cada uno, y será tu decisión la que determine la descarga de tu mod.

Whatsapp plus mod

Probablemente el mod de WhatsApp más popular de nuestra lista. Disponible para Android, es una de las versiones con un lanzamiento bien pensado. Las modificaciones que trae la han puesto en la lupa de los usuarios, resultando ser la favorita de todos.

Lo primero que tiene para ti este mod de Whatsapp es que tiene todas las funciones que te brinda la versión original. Esto quiere decir que no tiene nada que envidiarle a la aplicación oficial. Pero, al contrario si pasa pues el mod de WhatsApp Plus contiene servicios optimizados y exclusivos que te añaden más diversión a tu forma de comunicarte con tus contactos.

La principal característica es que puedes personalizar completamente la aplicación. No solo tienes la posibilidad de cambiar el color sino también el tamaño de la fuente y su forma. De manera que con este mod puedes disfrutar de una aplicación más divertida y a tu gusto.

GBWhatsapp

Este mod se dio a conocer en el 2020, pues resultó ser una modificación de otros mods para Android, teniendo en cuenta lo mucho que les ha gustado a los usuarios las ventajas que tienen en comparación con la app original.

Además de mantener conversaciones largas con tus amigos, tiene otras funciones que la app oficial no te puede ofrecer. Por ejemplo, puedes acceder a todo el contenido de las conversaciones que has tenido con solo hacer un clic en el símbolos de “+” ubicado en la parte inferior derecha de la aplicación.

El mod te ofrece también la oportunidad de realizar funciones adicionales como enviar fotos y buscar en la galería archivos mientras estás en una videollamada. Por si fuera poco, puedes colocar tu aplicación en modo avión, sin tener que perder la conexión total o tus datos. Es como si te desconectaras, es decir, no te llegarán los mensajes aun teniendo internet.

YoWhatsApp para 2020

Si todavía no estás convencido de descargar los mejores mods de Whatsapp, estamos seguros que este cambiará totalmente tu opinión. Una de las ventajas que te da este mod es que no importa si has quitado la opción de informe de entrega u ocultas tu conexión, nadie sabrá que estás allí aunque estés en línea o escribiendo un mensaje.

También te ofrece chats sin etiquetas. De manera que tus chats mantendrán en secreto los nombres de las personas con la que hablas. Esta es la configuración perfecta para quienes aprecian su privacidad al 100%.

