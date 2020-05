La Implementación del comercio electrónico

Un mundo globalizado

Desde principios del Siglo XXI, el ser humano viene adaptándose a las nuevas tecnologías que trajo la globalización y la llegada del internet. El internet hizo que la comunicación entre las personas, de cualquier parte del mundo, fuera más fácil.

La información la tenemos disponible en el internet, y todos estos pequeños cambios han traído un cambio significativo para la manera en que vive actualmente el ser humano, sobre todo en el comercio.

Comercio electrónico y sus novedades

El Internet nos sirve para mantenernos informados en todo momento, y las noticias de ecommerce nos ayudarán a ir conociendo poco a poco el mundo del comercio electrónico.

Miles de compañías de comercio electrónico como Shopify (por da un ejemplo) han ido creciendo a lo largo de los últimos 10 años con noticias realmente positivas. Los valores agregados que ofrece cada compañía como devoluciones, garantías, regalos, envíos gratis (por mencionar algunos) hacen que la atractividad de estas compañías hacia el ser humano crezca exponencialmente.

La facilidad de adquirir bienes y / o servicios desde casa es bastante atractivo, lo que nos ahorra tiempo y dinero en pocas palabras.

Los comercios, servicios y competencias

Toda esta nueva innovación de servicios hace que la competencia entre los comercios electrónicos sea cada vez más estrecha, pero ¿cómo puede una empresa que ofrece casi los mismos servicios que otra ser más competitiva? Sin duda la reputación que le precede así como la opinión de sus clientes tiene mucho que ver.

En la actualidad, si una tienda no cuenta con pagina o algun portal en internet donde se informe de los productos y / o servicio que ofrece, es considerada totalmente incompetente, por eso es importante dedicarle algo de tiempo a desarrollar una página de internet para nuestro comercio.

El servicio al cliente también es muy importante, pero ¿cómo ofrecer buen servicio a un cliente en línea? Sin duda debemos de estar siempre atentos en nuestras tiendas virtuales a cualquier inquietud que tenga un cliente, respondiendo lo más rápido posible de la manera más educada posible. Si un cliente está interesado en un producto, y solicita información a 10 proveedores, seguramente le comprará el artículo al primero que responda, he aquí la importancia de estar siempre atentos a los mensajes.

De alguna u otra manera se le tiene que garantizar al cliente la calidad de tu producto, si no ofrecemos un producto de calidad, probablemente sufra daños y seguramente recibiremos quejas de los clientes solicitando devolución de su dinero o la sustitución del producto. Tal vez hasta nos salga más costoso la sustitución del producto que nuestro margen de ganancia, por eso la importancia de la calidad de nuestros productos.

Implementando el comercio electrónico

¿Cómo implementamos el comercio electrónico? Existen varios factores a tomar en cuenta.

¿Con cuánta inversión contamos para iniciar nuestro proyecto de comercio electrónico? Se recomienda invertir el 80% de nuestro monto y dejar el 20% como fondo de emergencia.

¿Existen ya productos similares al que vamos a ofrecer? Estudiar precios, inventarios y tiempo de entrega.

¿Contamos ya con el proveedor que nos venderá los productos a precio de mayoreo? Vale la pena buscar varias opciones y negociar con el proveedor que valores agregados nos puede ofrecer que la competencia no ofrece.

¿Nuestro método de entrega es rápido y eficiente? El tiempo de entrega de un producto es primordial. Cuando un cliente adquiere un bien, lo único que quiere es que le llegue lo más rápido posible para tenerlo en sus manos.

¿Tenemos algún plan B para en caso de que nuestro proyecto no funcione como esperamos? Siempre debemos de considerar el peor de los escenarios, nuestro proyecto no funcionó. Por eso, como se mencionó inicialmente, es una excelente idea dejar el 20% de la inversión como emergencia.

¿En qué momento sabremos si nuestro proyecto tendrá futuro o no? Existe una regla que dice que los primeros 6 meses serán de pérdidas, después de esos 6 meses deberíamos estar viendo ganancias por más mínimas que sean, de lo contrario, lo más probable es que el negocio no esté siendo 100% rentable.

Estos son algunos de los aspectos más importante a considerar cuando se quiere iniciar un negocio de comercio electrónico. Debemos conocer el mercado, el producto que vendemos y tener identificados a clientes potenciales antes de siquiera dar inicio al proyecto.

En la actualidad mucha gente se está arriesgando y está iniciando este tipo de proyectos de teletrabajo, como implementarlo. Aquí es donde aplica la frase “el que no arriesga, no gana”.

Realmente no vamos a saber si nuestro proyecto tendrá éxito o no hasta que no lo implementamos, pero si existe una experiencia previa en comercio, será mucho más fácil manejar el proyecto.

La tendencia actual, es que con el paso del tiempo, los negocios y trabajos serán cada vez más remotos, hay que agarra ventaja de esto. Hay que mantenernos siempre a la vanguardia en relación con el tipo de comercio que vamos a manejar y mantenernos actualizados en el ámbito tecnológico. Si queremos iniciar un proyecto de comercio electrónico, tenemos que tener un muy buen uso básico de la computadora. (I.S.)