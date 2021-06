La NASA busca resolver cómo lavar la ropa de los astronautas

CABO CAÑAVERAL. Alguna vez te has preguntado ¿cómo lavan la ropa los astronautas en el espacio? La respuesta es que no la lavan. Ellos usan su ropa interior, su ropa de ejercicios y todo lo demás hasta que no pueden soportar más la suciedad y el olor y entonces la destruyen.

La NASA quiere cambiar eso — si no en la estación, al menos en la Luna y en Marte — y dejar de botar toneladas de ropa sucia cada año, colocándola en la basura a ser incinerada en naves descartadas.

Así que está colaborando con Procter & Gamble Co. para determinar cuál es la mejor forma de limpiar la ropa de los astronautas en el espacio para que ellos la puedan reusar durante meses e incluso años, como en la Tierra.

¡Otra semana de investigaciones punteras en la @Space_Station! La semana pasada, la tripulación hizo estudios sobre la formación de cálculos renales, cómo la gravedad afecta a las bacterias bucales, sobre el envejecimiento acelerado en el espacio, y más: https://t.co/amNOBnEIFx pic.twitter.com/dYVU6dYKOU — NASA en español (@NASA_es) June 18, 2021

Marca de detergente se suma a la empresa espacial

La compañía de Cincinnati anunció que enviará al espacio este año y el año próximo un par de experimentos con detergente Tide, para tratar de resolver el problema de la ropa sucia y sudada.

No es un problema insignificante, cuando Estados Unidos y otros países planean establecer bases en la Luna y en Marte.

El espacio de carga en los cohetes es poco y costoso, de acuerdo con la NASA, por lo que no tiene sentido desperdiciarlo en ropa nueva si la ropa que tienen puede ser mantenida fresca. Si uno calcula que un astronauta necesita 68 kilos de ropa en el espacio cada año, eso rápidamente se acumula, especialmente en una misión de tres años a Marte, dijo Mark Sivik, un químico especializado en tecnología de tejidos y cuidado del hogar para P&G.

¿Qué efectos tiene en la salud no lavar la ropa?

Los astronautas de la estación hacen ejercicios por dos horas cada día para combatir los efectos de la ingravidez en músculos y huesos, lo que deja pronto su indumentaria de ejercicios sudorosa, hediendo y rígida.

Sus camisetas y calcetines hieden tanto que ellos usan un par por semana, de acuerdo con Lelan Melvin, un exastronauta de la NSASA y ex jugador de la NFL.

“Después de ese tiempo, son considerados tóxicos”, dijo Melvin, que sirve como vocero del proyecto. “Como si tuviesen su propia vida. Están duros por todo el sudor”.

En su experimento inicial, P&G enviará en diciembre detergente creado especialmente para el espacio para que los científicos puedan ver cómo las enzimas y otros ingredientes reaccionan a seis meses de ingravidez. Entonces, en mayo de 2022, toallitas contra las manchas serán enviadas a la estación para ser probadas por los astronautas.