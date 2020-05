La ruleta en vivo es uno de los juegos favoritos de los españoles

El juego de la ruleta online es conocido por todos los adeptos a la cultura de los casinos, y es uno de los favoritos de los españoles que suelen asistir a casinos.

Hoy en día, todos los casinos en España ofrecen la oportunidad de jugar diferentes tipos de ruletas: desde ruletas en diferentes versiones, como la americana, la europea, las progresivas, pasando por ruletas en vivo, las cuales, en algunos casinos, son ofrecidas hasta en la modalidad de ruleta en vivo con crupieres reales, donde puedes apostar en tu ruleta favorita con un crupier de carne y hueso atendiéndote.

La ruleta en vivo ha superado por mucho a la ruleta convencional como uno de los juegos favoritos de los apostadores, y ha ganado una increíble popularidad entre estos, sobre todo entre los usuarios españoles. La mecánica básica de este tipo de ruletas es que les ofrecen a los jugadores la oportunidad de apostar en un casino físico, pero todo desde la comodidad del sillón de su casa, mientras se dirige a su trabajo en el transporte público, o durante sus descansos en horas de trabajo.

Mediante la tecnología de retransmisión directa con la tecnología Live Streaming, similar a la utilizada en juegos en Streaming como los de Google, la cual se emite la señal desde un estudio televisivo, o incluso desde un casino real, los jugadores pueden elegir una variante del juego de la ruleta en donde quieren probar su suerte. Luego, eligen una mesa determinada, y finalmente, un crupier, el cual puede ser un hombre o una mujer, dependiendo de las preferencias del apostador.

De la misma manera, estos casinos en vivo ofrecen la oportunidad de elegir el ángulo de la cámara que quieres ver a la ruleta, Podrás ver, en tiempo real, como el crupier hace que la bola gire hasta detenerse en un número al azar, e incluso tienes la oportunidad de hablar con el crupier, como si de un chat directo se tratara, o también, si lo deseas, de hablar con otros jugadores que se encuentran en la mesa de juego.

La experiencia que se puede vivir en los casinos que ofrecen ruletas en vivo y directo es lo más próximo a encontrarse en un casino real. A diferencia de los casinos reales, los casinos en vivo online nunca cierran sus puertas, están abiertos las 24 horas del día, todos los días de la semana. Al igual que todos estos casinos en línea, aquí en Yucatán, y más específicamente en Mérida, puedes encontrar gran cantidad de sitios que están abiertos las 24 horas del día, ofreciendo un servicio continuo y de calidad.

En épocas pasadas, para disfrutar de la experiencia de encontrarse con una ruleta en vivo había que desplazarse hacia algún sitio físico, y estos, en algunos lugares, son escasos. Por ejemplo, en Galicia, solo existen dos casinos físicos propiamente dichos: uno ubicado en La Troja, en el balneario de la isla del mismo nombre, y otro en el Atlántico, en A Coruña. Por esta razón los casinos en vivo, y más específicamente, las ruletas en vivo, contribuyen a llevar al usuario a una experiencia casi idéntica a la que estuviera experimentando en un casino de cemento y ladrillos.

Las ruletas en vivo tienen la ventaja que no tienen horarios para jugar en ellas, sino que siempre están disponibles. Nunca tendrás problemas para encontrar una mesa de juego abierta, podemos jugar en pijamas, recién levantados, y no tenemos que tomar nuestro coche y movernos para acceder a ellos. No menos importante es señalar que las webs que ofrecen ruletas en vivo, junto a estas, también tienen un gran número de promociones, incentivo y bonos por apostar en ellas, de formar online, algo que no se puede encontrar en un casino físico.

Una gran ventaja de este tipo de juegos es que lo puedes hacer desde cualquier dispositivo: tú eliges la plataforma, bien sea tu ordenador personal, tu celular, o tu tablet, en cualquiera de estos es posible entrar en una ruleta online en vivo, y encontrarte frente a frente con un crupier real, en vivo, de carne y hueso.

Gracias a la tecnología digital, se ha conseguido que los juegos de casino estén disponibles a cualquier hora, desde cualquier lugar, todo en un casino móvil que permite entretenerse y poder ganar dinero real, y sin mucho esfuerzo.

Por estas razones y mucho más, las cuales son evidentes si accedes a un casino en vivo y juegas a la ruleta en vivo, no es nada raro que este juego se haya convertido en uno de los favoritos de los jugadores, en pocos años, y sin mucha publicidad necesaria. En España es innegable el éxito de este juego.

Las ruletas en vivo del mercado español están dominadas principalmente por dos proveedores: Evolution Gaming y Playtech. Estos dos proveedores siempre son protagonistas de noticias de gran relevancia en el mercado español. Evolution y Playtech recientemente han ampliado un importante acuerdo con el grupo GVC, el cual incluye a PartyPoker, bwin y PartyCasino, para seguir siendo su proveedor de juegos en vivo.

Playtech y GVC han decidido ampliar su acuerdo, para de esta manera seguir proveyéndose juegos de casino en vivo y directo, así como también la famosa “Live Roulette”, junto a ruletas en vivo y demás. Por ahora, solo se tiene planeado que lleguen al mercado estas ruletas en vivo, para de esta manera ofrecer un servicio las 24 horas del día, de forma continua, 7 días a la semana. Se espera que estas ruletas usen tecnología que les permita tener pantalla y diseño con el color vede característico de los últimos lanzamientos de Playtech Live, algo que ya es el sello de esta marca.

Por otro lado, algunos operadores de España se quedaron sin poder ofrecer el casino en vivo a los apostadores debido a que el proveedor de todas estas se mudó a un estudio más grande para poder alojar de mejor manera las retransmisiones de las ruletas de casino en vivo. Entre las empresas afectadas por esta medida se encuentra LeoVegas, la cual se ha excusado con sus jugadores diciendo que tienen “problemas técnicos”, y de esta manera zafar de las presiones por parte de sus jugadores por la desaparición de sus productos.

De la misma manera, Playtech, empresa líder en todo el mundo en la tecnología digital de juegos de casinos online, ha anunciado que ampliará su colaboración con una importante web de casinos, casinobarcelona.es, mediante el lanzamiento al mercado de su ruleta en vivo, un producto único, pensado especialmente para el mercado español.

Este nuevo acuerdo abrirá las puertas para que Casino Barcelona agregue a su oferta de juegos y productos online una amplia gama de ruletas en vivo, pensada para sus jugadores, además de slots, póker, y juegos de casino en general que Playtech ha venido creando a lo largo de su historia como empresa.

Primero se empezará ofreciendo la Ruleta Casiopea, para luego ir introduciendo la Ruleta Express y la Ruleta Slingshot, las cuales fueron desarrolladas especialmente por Playtech para el mercado español. Finalmente, llegará la ruleta en vivo al mercado, para así satisfacer a todos los entusiastas de la ruleta que buscan apostar en este juego.

Shimon Akad, quien es el Director de Operaciones de Playtech, expresó que “Profundizar la relación entre el CasinoBarcelona.es es clave para nuestra estrategia como proveedor de juegos de casinos para ofrecer un servicios y una gama de productos lo más completa que se pueda, al mismo tiempo que satisfacemos las necesidades de todos los jugadores que buscan nuestros juegos para apostar. El contenido de ruletas en vivo que nuestra compañía ofrece, así como también nuestras tragaperras, póker, y juegos de casino en general, ha sido creado para satisfacer a los jugadores exigentes de juegos de casino. De la misma manera, queremos expandir nuestras oportunidades de expansión, de marketing, y de llegar a nuevos mercados.

Xavier Ballester, quien por su lado es el director de CasinoBarcelona.es, expresó sus ideas con respecto a este punto: “Desde el año 2017 hemos disfrutado de una importante asociación con Playtech para poder brindarle a los jugadores una gama amplia de juegos de Slots, Casino y Póker. Nuestro acuerdo para brindar contenido de ruletas en vivo se ha ampliado, siguiendo una progresión natural, ya que nuestra estrategia se basa en un producto que busca que nuestros apostadores tengan una amplia diversidad de ruletas en vivo para elegir, divertirse, y ganar mucho dinero”.

De la misma manera, y tratando de alcanzar a sus competidores, Pragmatic Play está tratando de buscar la manera de minimizar la acción de esta alianza en el mercado, lanzando sus propias ruletas en vivo para el mercado español. En primer lugar, lanzó al mercado dos nuevas variantes del baccarat, un popular juego de cartas, así como también una variante de ruleta, la cual tiene la característica especial que es ruleta en vivo, permitiéndole a los apostadores interactuar con crupieres reales mientras apuestan, y brindándole una experiencia como si se encontraran en un casino físico. Las mesas de ruleta en vivo de Pragmatic Play son muy interesantes, ya que tienen dos opciones disponibles: el modo normal, donde los jugadores apuestan como lo harían en cualquier lugar, con las mismas reglas de siempre, y arriesgando dinero real, y el Modo Sin Comisión, donde, como su nombre nos indica, es solo para practicar, no se apuesta dinero real.