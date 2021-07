La soprano mexicana Ángela Peralta es homenajeada por Google

Este 6 de julio el "doodle" del buscador más famoso del mundo fue en honor a una mexicana talentosa que con 15 años debutó como cantante.

MÉXICO.— Google ilustró el "doodle" de su página principal con un homenaje a la soprano mexicana Ángela Peralta con motivo del 176 aniversario del nacimiento de la cantante y compositora conocida como "el ruiseñor mexicano".

Este homenaje aparece en la página principal del buscador en sus versiones de México, Estados Unidos, Argentina y Chile.

All of Mexican operatic soprano Ángela Peralta's performances ended on a high note 🎶🇲🇽



