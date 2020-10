Las mejores relaciones online empiezan con afinidades en común

¿Cómo hacen dos personas que jamás se han visto, toparse en la red y enamorarse locamente? Se trata de un clic, una química que inicia con el primer contacto, el cual puede ser por mensaje o para los más osados, por videollamada.

Pero ese es quizás el motivo de quedarse a seguir hablando, entonces ¿Qué impulsa el amor en dos desconocidos? Son muchos los factores que hacen que esto ocurra, pero el principal está en lo que guardan en común. Dicen que, en el amor, los polos opuestos se atraen, por un tema de complemento, pero rompiendo las leyes de la física, dos polos iguales también se pueden atraer en el amor.

Claves para tener éxito en el amor online

Lo primero que debes saber cómo clave de éxito para solidificar el amor online, todo se vale. No hay nada escrito, como una guía, que nos ayude a tener una relación o encuentro de amor por internet con éxito. Esto, porque cada persona es diferente y lo que hoy me ha servido a mí, no tiene por qué servirte a ti.

Es cuestión de explorar, experimentar y buscar qué es eso que más te gusta de ti y mostrarlo con sinceridad. Sí partimos de ese valor, las garantías de éxito pueden estar aseguradas. Si, al ser sincero la otra persona huye, no confundas todo y pienses que has cometido un error. Lo mejor es que seas tú mismo.

Primero son amigos y luego viene el amor

Las plataformas de citas gratuitas como Fdating.com, un lugar donde el amor está a un clic de distancia, son espacios de encuentros seguros y de calidad. Allí las personas ingresan sin pagar un solo centavo, para encontrar una gran fortuna como lo es el amor.

Pero ¿Se encuentra así de fácil? Todo depende del poder de la química, la conexión y ese flechazo mágico que pueda existir entre ambos. Por el contrario, puede nacer una hermosa amistad que, no sabemos si termina en romance.

Muchas personas no entran buscando pareja de buenas a primeras, sino un nuevo amigo o amiga. Con el que puedan conversar a distancia, conocerse desde cero e ir formando un hermoso lazo de amistad y amor. A medida que avanza la dinámica, todo puede ir consolidándose, a tal punto, en el que el amor sea más grande e incontrolable, pero puro y sincero.

¿El interés común es la clave?

No solo es una de las claves, sino que es la principal. Los intereses comunes son los que ayudarán a que la conversación fluya. ¿No has notado que es mucho más fácil hablar con alguien a quien le gusta lo mismo que a ti? Podrán pasar horas y horas conversando.

Ocurriría lo contrario si tienen intereses distintos. Claro, dependerá de cuánto te guste esa persona y de si tienes deseos o no de formar parte de su mundo. Sin embargo, el sentir que el otro te entiende, que siente lo mismo que tú o piensa de forma similar es un factor vital.

I.S.