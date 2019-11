“Likes” de Instagram desaparecen por salud mental de los usuarios

MÉXICO.- Hace una semana, el CEO de Instagram, Adam Mosseri, anunció que empezarían a tomar decisiones que cambiarían el uso de la plataforma, pero que “ayudaban al bienestar y la salud física y mental de la gente”.

Esta semana, los usuarios de Instagram de todo el mundo vieron el cambio más significativo; ya no se ven los “likes” en Instagram, algo que podría afectar a los “influencers”.

En tu teléfono probablemente puedas ver todavía la cantidad de likes en las fotos de las personas o cuentas a las que sigues, sin embargo la aplicación se actualizará y solo verás la leyenda “y a otras personas les gusta esto”.

“Veremos de qué forma afecta a la gente y al ecosistema”. “La idea es quitarle la presión a Instagram, hacerla menos competitiva y que la gente se concentre en conectarse con las personas que aman y las inspiran, reducir la ansiedad y la comparación social”, dijo el CEO.

Con este cambio, Mosseri cuenta que la plataforma tendría un nuevo triple enfoque hacia el bienestar, en el que identificaría y reduciría problemas como la incitación al odio y el acoso.

Artistas de todo el mundo empezaron a manifestarse en contra y a favor de las decisiones de la plataforma

Nicky Minaj tuiteó: ” No estoy publicando en IG después de esta semana porque eliminan los me gusta. Hmmmm, ¿en qué debería meterme ahora? Piensa en todo el tiempo que tendré con mi nueva vida”.

I’m not posting on IG after this week cuz they removing the likes. Hmmmm what should I get into now? Think of all the time I’ll have with my new life