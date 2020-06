Los 7 mejores monederos para criptomonedas en 2020

¿Qué es un Monedero para criptomonedas?

Los monederos para criptomonedas, también llamados billeteras, carteras y llaveros, se encargan de gestionar lo que se conoce como “claves”, que le permiten a cada usuario acceder a sus criptomonedas. Son un software que no existe en físico, así como no existen en físico las criptomonedas.

Las criptomonedas no se guardan en los monederos para criptomonedas, sino que permanecen la Blockchain o cadena de bloques. La blockchain es una especie de libro contable que, para la mayoría de las criptomonedas, se encuentra distribuido en millones de computadoras alrededor del mundo.

Los monederos para criptomonedas permiten gestionar las claves pública y privada. La primera es como una dirección bancaria, a donde se envían los Bitcoin y otras criptomonedas. La segunda no se debe compartir con nadie, y es la que da fe de que los fondos le pertenecen a un determinado usuario.

¿Qué tipos de Monederos para criptomonedas existen?

Los monederos para criptomonedas pueden ser de diversos tipos. Los monederos de hardware son un dispositivo que no está conectado a la red y otorga mayores niveles de seguridad, pero para los nuevos usuarios pueden ser difíciles de utilizar.

Un monedero para criptomonedas también puede ser de aplicación, que está disponible en tu smartphone. Suelen ser menos complejos que los monederos de hardware y pueden llevarse a todos lados.

Los monederos web son de los más fáciles de usar, pero los más peligrosos si el proveedor de servicios se queda con las “llaves” del usuario, ya que los fondos se encuentran expuestos.

Finalmente, los monederos para criptomonedas en presentación para escritorio son más seguros que los web, pero requieren de mayor conocimiento por parte de quienes quieran instalarlos.

Los mejores monederos para criptomonedas en 2020

1. Ledger

Ledger, un monedero de hardware, encabeza la lista de los mejores monederos para criptomonedas, ya que es muy seguro. Es un dispositivo que mantiene tus criptomonedas lejos de la acción de los ciberdelincuentes, pues no está conectado a la Internet. Te ofrece pleno control sobre tu clave privada.

Sin embargo, no es accesible para aquellos que no dispongan de los fondos suficientes para costear su adquisición, que ronda entre USD50 y USD100.

2. Monedero

Este es un Monedero Bitcoin que soporta unas 10 criptomonedas, de forma gratuita. Está disponible en versión web y móvil. Es el mejor monedero para criptomonedas que pueden utilizar los nuevos usuarios. Otorga sobre la clave privada y autenticación 2FA.

También está disponible para realizar intercambios o trading de criptomonedas. Ofrece las tarifas de intercambio más bajas y otras funciones como préstamos y la posibilidad de comprar criptomonedas con tu moneda local.

3. Bitcoin Wallet

Bitcoin Wallet es uno de los monederos para criptomonedas más antiguos. Fue el primer monedero de Bitcoin en estar disponible para móviles, pero solo da soporte a Bitcoin.

4. Coinbase

Coinbase es el mejor monedero para criptomonedas web, pero no te da el control sobre tu clave. Para usarlo hay que realizar un registro y requiere verificación de la identidad, que no suele demorar mucho tiempo. Es ideal para los usuarios que requieran hacer pagos o manejar cantidades pequeñas de criptomonedas, pero no está disponible para usuarios de una gran variedad de países, como Argentina.

5. Exodus

Exodus es el mejor monedero para criptomonedas de escritorio (solo aquellos de 64-bits). Recientemente, implementó con una versión móvil y ofrece un monitor del mercado para estar al tanto de los movimientos. También posee una integración de seguridad con Trezor.

6. Electrum

Electrum es un monedero para criptomonedas de escritorio que también posee integración de seguridad con monederos de hardware. Es bastante popular, pero solo está disponible para almacenar Bitcoin, por lo que no es ideal para quienes desean utilizar otros criptoactivos.

Cómo elegir entre los mejores monederos para criptomonedas

Antes de seleccionar uno de los mejores monederos para criptomonedas deberás tener en cuenta qué uso le darás. Por ejemplo, una wallet ideal para hacer trading con criptomonedas podría no funcionar para alguien que decide minar Bitcoin.

Recuerda que los monederos para criptomonedas más seguros, como los de hardware, son ideales para guardar grandes cantidades de dinero, pero no te servirán si deseas hacer pequeños pagos con cierta frecuencia o participar en un faucet de bitcoin, por ejemplo.

Si eres un usuario nuevo en el mundo de las criptomonedas quizás te veas tentado a utilizar un monedero web, porque no te dan la responsabilidad de cuidar tu clave privada. Sin embargo, tus fondos podrían verse en riesgo si los administradores no son honestos o si ocurre un hackeo de la plataforma.

Lo más recomendable es que investigues qué tipos de criptomonedas existen y cuáles utilizarás especifícamente, así podrás sopesar las bondades y perjuicios de cada uno y decantarte por los monederos para criptomonedas que mejor funcionen para ti. (I.S.)