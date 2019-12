Los diez videojuegos más relevantes de 2019

El sector alista la nueva generación para el año 2020

MADRID (EFE).— Los desarrolladores de videojuegos han apurado estos meses las posibilidades de las consolas mientras se preparan para la nueva generación que llegará en 2020. La siguiente lista incluye los diez títulos más relevantes de los últimos meses, con opciones para todos los gustos.

1.— “Sekiro: Shadows Die Twice”: Hidetaka Miyazaki ha ganado una larga lista de premios con su nuevo proyecto, el más esperado del año. El creador de “Dark Souls” lleva a sus jugadores al límite de la dificultad con una minuciosa recreación del Japón antiguo y Sekiro, un guerrero con un solo brazo que enfrenta a seres mitológicos y fantasmas.

2.—“Apex Legends”: El videojuego llegó con la promesa de renovar el género “battle royale” y arrebatar el podium a “Fortnite”, y parece que avanza pasos en esa dirección. Acaba de anunciar su propia liga de eSports y su crecimiento es imparable desde que en las primeras ocho horas de lanzamiento consiguiera superar el millón de jugadores.

3.— “Death Stranding”: Ha sido el ‘hype’ del año y, probablemente por eso, ha recibido tanto aplausos de fervientes seguidores como críticas de quien no termina de entender la personal propuesta de Hideo Kojima. El videojuego, con un elenco de superproducción de Hollywood —Norman Reedus, Mads Mikkelsen o Lea Seydoux—, es una historia con una cuidada imagen y una trama y jugabilidad fuera de lo común, que obliga al jugador a reflexionar sobre la conexión entre los seres humanos.

La lista la completan 4.— “Control”: Remedy Entertaiment (“Quantum Break”) vuelve a apostar por un videojuego de disparos en el que la jugabilidad está al servicio de la narrativa. Con una historia fuertemente influenciada por la literatura New Weird, la trama se desarrolla en un frío y monolítico edificio gubernamental donde las fronteras de lo cotidiano y lo paranormal se desdibujan. 5.— “Luigi’s Mansion”: El título ha ganado el premio al mejor videojuego en categoría familiar en The Game Awards, los Oscar de los videojuegos, y no es para menos. Nintendo ha hecho una gran esfuerzo en el apartado gráfico para este juego de acción que incorpora modo multijugador y que ha cautivado a los fans de Luigi y su hermano Mario. 6.— “Gears 5”: The Coalition ha tratado de mantenerse fiel a la famosa saga de disparos pero sin dejar pasar la oportunidad para dar una vuelta de tuerca al título con un protagonista femenino y una trama compleja. El resultado ha sido un juego que, sin perder un ápice de adrenalina de las anteriores entregas, aporta una dosis extra de complejidad narrativa y corazón a su historia. 7.— “Disco Elysium”: El título del estudio independiente estonio ZA/UM ha sido una de las sorpresas del año. Por ahora solo está disponible para PC pero ya han anunciado la llegada a Ps4 y Xbox en 2020. El juego es un título de rol, que se recrea en la conversación y la toma decisiones con una interesante dirección artística. 8.— “Resident Evil 2”: La versión renovada de este clásico de terror ha conseguido un difícil equilibrio: mantiene los elementos de terror originales de la saga con una imagen completamente renovada. El título ha sido todo un regalo para los fans de la saga, que lo han encumbrado como uno de los más exitosos títulos de 2019. 9.— “Outer Wilds”: Este juego es una muestra de la pujanza de la escena independiente en el mundo de los videojuegos. Mobius Digital ha creado una bella y singular experiencia de exploración ambientada en un bucle temporal y un planeta cuyo sistema solar se apaga. Con multitud de premios y aclamada por la crítica, es uno de los títulos imprescindibles del año.

Y finalmente 10.— “Untitled Goose Game”: El éxito de este videojuego choca con la simplicidad de su planteamiento. Su humor tonto y dinámica de juego ha cautivado a una legión de jugadores, que se han enganchado a las peripecias de su protagonista, un ganso que pone patas arribas a toda una aldea robando cosas y molestando con sus graznidos.

