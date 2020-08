Los e-Sports salvaron el mercado de las apuestas en todo el mundo

La pandemia actual de COVID-19 ha perdonado a pocas industrias. Los pedidos obligatorios de quedarse en casa en cada rincón del mundo han obligado a las personas, las escuelas y las empresas en el interior a trabajar dentro de un nuevo marco digital. Aunque para algunos, simplemente no hay alternativa. Muchas de las grandes ligas deportivas del mundo como la NBA, NFL, MLB, Premier League, Champions League se vieron paralizadas debido a esta enfermedad por lo que las casas de apuestas se vieron gravemente afectadas por falta de eventos deportivos de los cuales sacar provecho, pero de todo este caos hubo un tipo de entretenimiento que pudo continuar y son los e-Sports.

¿Qué son los e-Sports?

eSports es el mundo de jugar los videojuegos a nivel competitivo y organizados. Jugadores profesionales de diferentes equipos o ligas se enfrentan en los mismos juegos que son populares entre los jugadores amateurs o en otras palabras los gamers que juegan por diversión en casas. Podemos encontrar juegos como: League of Legends, Fortnie, Counter-Strike, Callo of Duty, OverWatch, NBA 2K, entre otros. Estos jugadores son seguidos y observados por millones de fans alrededor de todo el mundo, que a traves de eventos en vivo se transmiten por television o a traves de internet. Servicios de transmisión como Twitch permiten que los espectadores puedan ver a sus jugadores en tiempo real, y en este tipo de plataforma en donde construyen la base de fanes.

Lo hemos visto por primera vez en China. Aunque la competición regional de la Liga de Leyendas de China (LPL) se suspendió a principios de enero del 2020, se pasó muy rápidamente al modo online, lo que permitió que la competición continuara sin ningún riesgo necesario y donde fanáticos de este juego podían aposta tranquilamente en páginas como Rivalry. De alguna manera, los deportes están volviendo un poco a sus raíces, donde los torneos en línea eran el pan de cada día de la competición. Y no sólo que los deportes continúan operando, en este momento son más fuertes que nunca. Con mucha gente sentada en casa, los eventos deportivos continúan siendo una de las cosas regulares que quedan por ver. Aún más importante, los espectadores de los deportes, la mayoría sentados en casa, están acostumbrados a ver los eventos en Twitch o Youtube, así que no es un gran cambio para ellos. Si miramos a Europa, vemos que la liga LEC de League of Legends se detuvo brevemente para preparar la solución online, mientras que los torneos CS:GO como el Flashpoint, la Liga profesional de ESL o ESEA continúan casi como si nada hubiera pasado.

Además, vemos reacciones muy rápidas de marcas conocidas como los equipos de la NBA, que decidieron ofrecer al menos partidos competitivos en el NBA2K cuando no podían jugar el deporte en sí. Otro ejemplo puede ser el Gran Premio de Australia, que fue cancelado pero que al final resultó en una acalorada batalla deportiva entre los pilotos de F1 y otras estrellas del deporte como Thibaut Courtois - para llenar el vacío, decidieron correr en un evento deportivo, y para mostrar a la gente lo que son los deportes. Y si quieres ver más ejemplos, mira el fútbol, donde muchos equipos jugaron un partido de FIFA20 contra otros, ya que los estadios están cerrados. Y aquí hay algunos más - la cadena Fox Sports ha revelado, que la carrera inaugural de eNASCAR iRacing Pro Invitational Series el 22 de marzo atrajo a 903.000 espectadores en FS1, convirtiéndolo en el programa de televisión de deportes con más audiencia hasta la fecha. ¿Qué tan loco es eso?

Mano a mano con los deportes también hay una industria - la industria de las apuestas. Con muchos eventos deportivos clásicos que fueron cancelados, los deportes son ahora un brillante faro de contenido y ofertas de productos. Considerando la ya rápida aceleración del mercado de apuestas deportivas, la situación del coronavirus puede ser vista como una especie de "cuando la vida te da limones, haz una limonada". Aparte del hecho de que todavía hay una gran cantidad de eventos para apostar, también hay muchos nuevos espectadores y clientes que observan muy de cerca para ver de qué se trata el deporte. Y lo que verán es principalmente esto: los deportes son innovadores, muy dinámicos y capaces de adaptarse muy fácilmente. Para hacer posible la adaptación de los operadores de apuestas deportivas, necesitan actuar ahora, porque muy pronto, la migración de los apostantes se hará, y se darán cuenta muy rápidamente de quién tiene la oferta más completa.

Las apuestas en línea han pasado más de 20 años centradas en los deportes tradicionales. Creando y curando la oferta óptima, esquemas de marketing y programas de bonos y recompensas. Convirtiendo a los apostadores de ladrillos y mortero en apostadores en línea. Durante ese período, la regulación de las apuestas ha evolucionado, los aficionados a los deportes han envejecido, y el mercado se ha saturado relativamente con operadores.

La aparición del deporte como deporte y, por consiguiente, como mercado de apuestas, representa la primera instancia en mucho tiempo de una nueva generación que entra en el redil. Esto no tiene precedentes y el interés del mundo tradicional de las apuestas es inmenso. Por primera vez se enfrentan a una generación nacida y criada en Internet. Resolver eso cuando se ha pasado tanto tiempo resolviendo lo contrario es un desafío. Significa que se abre una ventana de oportunidad para nuevos operadores, nuevos inversionistas, nuevas estrategias, nuevas ideas, y es increíblemente emocionante. Dicho esto, es un momento emocionante para estar en los deportes, las apuestas, y el desarrollo de los deportes y los medios de comunicación para la próxima generación. La pandemia del covid-19 demuestra que este mercado es uno que tiene que ser explotado, ya que esta aprueba de problemas globales y hay millones de espectadores que representan una ganancia y una alternativa a las casas de apuestas. Lo que si estamos claros es que después del 2020, el mundo de los e-Sports va en alza. (I.S.).