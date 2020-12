Los mejores programas de recuperación de datos

A cualquiera le puede pasar. Una subida de tensión, un golpe en el disco duro externo o un malware en nuestro sistema puede hacer que perdamos la totalidad o parte de los datos que tengamos almacenados en ellos. Sin embargo, no todo está perdido. Para recuperar esos datos podemos hacer uso de un programa de recuperación de datos como Wondershare Recoverit, Disk Drill o Piriform Recuva. Estos son los mejores programas para recuperar archivos perdidos, sus ventajas y sus desventajas.

1. Wondershare Recoverit

Definitivamente el mejor programa de recuperación de datos disponible en el mercado. Disponible tanto para PC como para Mac, este programa es capaz de recuperar todo tipo de archivos perdidos en el equipo, unidades externas, tarjetas SD o dispositivos USB. Su software es tan potente que te permitirá detectar diferentes versiones de los archivos perdidos, para que puedas elegir cuál de ellas es la que quieres recuperar. Para ayudarte a hacerlo, dispone de una opción de previsualización de archivos con la que podrás comprobar el estado y la versión de cada uno de los documentos que podrás recuperar con esta herramienta. Además, Wondershare Recoverit es capaz de recuperar y reparar archivos de vídeo dañados. Prueba Wondershare Recoverit gratis para comprobar de primera mano todo su potencial.

2. Disk Drill

Disk Drill es otra muy buena aplicación para recuperar datos perdidos. Compatible con Windows y Mac, este programa es capaz de recuperar archivos en los sistemas FAT y NTFS, y cuenta con una interfaz bastante intuitiva y sencilla. No es el programa de recuperación de datos más complejo del mercado, pero cumple con su función de forma bastante razonable. Una de las herramientas más interesantes de Disk Drill es su sistema para prevenir la pérdida accidental de archivos, que funciona como una segunda papelera de reciclaje más allá de la papelera de reciclaje de Windows. Sin embargo, Disk Drill no cuenta con una opción para reparar videos corruptos, como sí lo hace Wondershare Recoverit.

3. Piriform Recuva

Piriform Recuva es un programa de recuperación de archivos perdidos que cuenta con un potente motor de búsqueda y que funciona de forma adecuada en Windows, pero que no cuenta con una versión alternativa para Mac. Permite recuperar archivos perdidos y recuperar archivos de USB, pero en ocasiones se deja algunos archivos por el camino. En líneas generales es un buen software, pero no funciona con tanta eficacia como Wondershare Recoverit, además de no ser compatible con el ecosistema de Apple.

4. Restoration

Restoration es un programa muy sencillo de recuperación de archivos solo disponible en Windows. No requiere instalación y es capaz de encontrar algunos archivos perdidos y de recuperar archivos borrados de la papelera de reciclaje, pero lo cierto es que se trata de un programa muy simple con una capacidad de recuperación muy limitada. Funcionaba mejor en versiones anteriores de Windows, y en la actualidad ya se está quedando obsoleto. Como ocurre con Piriform Recuva, Restoration tampoco está disponible para equipos Mac.

5. PC Inspector File Recovery

Se trata de un programa gratuito muy básico para recuperar archivos en Windows, especialmente diseñado para operar con particiones FAT. Al tratarse de un programa algo antiguo, no funciona adecuadamente con las particiones NTFS. Tiene un alcance bastante limitado y puede mostrarnos publicidad no deseada durante su uso, ya que se trata de un programa freeware. Más que para la recuperación de archivos individuales, este programa está orientado a la recuperación de particiones FAT dañadas u ocultas en un disco duro defectuoso. Cumple bien con esta función, pero solo en sistemas de archivo FAT y dentro de unas condiciones determinadas.

En síntesis

Considerando el alcance, la eficacia y las diferentes herramientas de los mejores programas de recuperación de datos borrados, parece evidente que Wondershare Recoverit es la mejor opción. Puedes comprar ahora este software para recuperar tus archivos perdidos tanto en Windows como en Mac, con independencia de la versión del sistema operativo que tenga cada uno. Es realmente útil para recuperar datos perdidos incluso en las circunstancias más adversas, no solo en el disco duro o el SSD de tu equipo, sino también en discos duros o SSD externos, en pendrives USB y en tarjetas SD y MicroSD.

Además, Wondershare Recoverit es el único de todos los programas mencionados que cuenta con un sistema de restauración y reparación de archivos de video, diseñado para que puedas restaurar las partes dañadas de tus videos y salvar tus proyectos cuando te encuentres en un aprieto. Definitivamente se trata de un software con el que merece la pena contar.

