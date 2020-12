Los mejores recursos de diseño y creación digital

El diseño digital es uno de los recursos más utilizados por las diferentes compañías de todo el mundo, y cada vez resulta más importante dominarlo para tener un buen empleo, para promocionar nuestros proyectos digitales o incluso para tener más popularidad en las redes sociales. Te dediques a lo que te dediques, el diseño y la creación digital pueden ayudarte a llegar más lejos, así que nunca es tarde para comenzar a aprender o a perfeccionar el dominio de esta herramienta tan importante en la actualidad. Por todo esto, a continuación vas a encontrar algunas de las mejores herramientas para trabajar en el diseño digital, desde el versátil Wondershare PDFelement hasta herramientas sencillas de retoque fotográfico como Gimp.

1. Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement es una de las mejores aplicaciones de computadora para trabajar con documentos PDF. Los archivos PDF son de los más populares casi desde los inicios de internet, y, no importa a lo que te dediques, vas a tener que dominarlos sí o sí para poder abrirte camino en la esfera digital. Además de ser una de las mejores impresoras PDF del mercado, Wondershare PDFelement es un programa con el que vas a poder cambiar el orden de las páginas de un documento PDF, editar el texto, escanear el texto de un documento escaneado, modificar las imágenes adjuntas y mucho más. A la hora de trabajar con documentos PDF, Wondershare PDFelement es sin duda una de las principales herramientas a tener en cuenta para poder realizar todas las tareas que te hacen falta con este tipo de archivos.

2. Canva

Canva es una app que te permitirá diseñar todo tipo de letreros, flyers y otros diseños gráficos atractivos para tus proyectos. Es una herramienta que ya resulta esencial para muchas personas que se dedican a la gestión de redes sociales o al marketing empresarial, pero tiene muchas otras aplicaciones que te van a permitir aprovechar la vertiente visual de todo lo que quieras desarrollar. Cualquier documento cuenta con un potencial gráfico no explotado que vas a poder sacar a relucir gracias a Canva, a su interfaz sencilla y a su amplia variedad de plantillas, que harán que sea muy fácil darles forma a tus ideas.

3. Gimp

A veces, una imagen vale más que mil palabras, y, si esa imagen es una fotografía, ¡tanto mejor! Ya sea que tengas que adjuntar una fotografía en un documento PDF o que la quieras subir a tus redes sociales, Gimp es la aplicación que te va a permitir retocar todas las imágenes para que tengan los tonos adecuados y brillen por sí solas. Una fotografía no es suficiente si quieres que tu proyecto destaque: necesitas una fotografía que realmente esté bien hecha. Utiliza Gimp para hacer los ajustes que necesite cada imagen, elimina elementos que entorpecen el encuadre, dale la saturación perfecta y mucho más.

4. Befunky

A medio camino entre Canva y Gimp, Befunky es una herramienta que simplifica el proceso de creación de fotografías y que cuenta con toda una serie de plantillas con las que vas a poder preparar tus fotos para subirlas a tus distintas redes sociales o para convertirlas en banners o flyers que cautivarán a tu audiencia. Befunky cuenta con una plataforma muy sencilla de usar y con una variedad de herramientas cada vez mayor, así que vas a poder usarla incluso si careces de experiencia en el sector. ¡Muy recomendable!

5. Shutterstock

Te dediques a lo que te dediques, es evidente que algunas de las fotos que necesitas para tus proyectos no las vas a poder hacer en persona. ¿Y si necesitas una foto del Everest? ¿Y si necesitas una foto de Nueva York en los años 90? Para todas esas imágenes que no vas a poder capturar con tu cámara, o si simplemente no se te da bien la fotografía y prefieres delegar en las personas que se dedican a ella de forma profesional, Shutterstock te ofrece un enorme abanico de imágenes de catálogo para que puedas explorar por temática y elegir las que más convengan para cada uno de tus proyectos.

En definitiva

Cuanto antes domines el diseño digital, mejor será para el desarrollo de tu carrera en marketing, periodismo, gestión de redes sociales y muchas otras profesiones. Vas a necesitar controlar la edición de archivos en PDF con Wondershare PDFelement, así como el diseño de flyers y el retoque fotográfico con apps como Canva, Befunky o Gimp. Para todo lo demás, siempre vas a poder delegar en Shutterstock. Sea como sea, ¡es mejor que comiences tu formación ahora mismo! Descarga Wondershare PDFelement para empezar a trabajar en la edición profesional de archivos PDF.

(I.S.)