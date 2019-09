Los nuevos Ultrabonos de Pokémon GO ya están disponibles

MÉXICO.— Niantic anunció que ya está disponible la segunda semana de Ultrabonos, lo que significa que podrás aprovechar nuevas promociones que te permitirán obtener a algunas criaturas regionales sin tener que salir de tu país.

More exclusive bonuses are headed your way, Trainers! Enjoy:

🌟 Regional Pokémon, like Mr. Mime and Tauros, will hatch from 7 km Eggs. Some may be Shiny!

🌟 All Deoxys formes will appear in raids

🌟 Build an epic team to challenge Deoxys with the Pokémon featured in raids pic.twitter.com/Zu9omSSiD3 — Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 9, 2019

¿Qué tanto podré hacer?

Para empezar, los huevos de 7 KM ahora pueden incluir criaturas como Farfetch’d, Kangaskhan, Mr. Mime y Tauros. Pero lo mejor es la posibilidad de que te encuentres con versiones Shiny.

Our first Ultra Bonus Week starts now, Trainers! Enjoy:

🌟 Raikou, Entei, and Suicune returning to raids

🌟 A chance of encountering ✨ Shiny Sentret and ✨ Shiny Gligar

🌟 2× Incubator effectivenesshttps://t.co/JOq6FysLdG pic.twitter.com/ksBHmne3Mu — Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 2, 2019

Es importante aclarar que estas criaturas sólo estarán en los huevos que se obtengan a partir de hoy y antes del 23 de septiembre. Por lo tanto en los que se consiguieron antes del inicio del evento, no podrán contar con esta opción.

Otro punto muy interesante es que, durante este periodo las Incubadoras eclosionarán los huevos en la mitad del tiempo que normalmente necesitas.

Con ello tendrás una oportunidad para completar tu Pokédex de Kanto o aumentar el poder de las criaturas que ya tienes.

Las 4 formas de Deoxys estarán disponibles

Afortunadamente las 4 formas de Deoxys estarán disponibles en Incursiones de nivel 5 por primera vez, no hay que olvidar que este legendario pokémonsólo había estado disponible en incursiones EX, por lo que necesitabas un pase EX para poder capturarlo.

¡No te puedes perder! A partir de las 6:00 PM a las 7:00 PM de tu hora local del 11 de septiembre habrá una hora de Incursión con Deoxys.

Cabe mencionar que esta legendaria creatura desaparecerá de las Incursiones a partir del 16 de septiembre.- Con información de Level Up

In the month of September, Raid Battles featuring Legendary Pokémon will happen more frequently every Wednesday evening at 6–7 p.m. in your local time zone. https://t.co/8VVCSYfbJd pic.twitter.com/Pla3CLYuXQ — Pokémon GO (@PokemonGoApp) September 3, 2019

También podría interesarte: “Pokémon Masters” supera las 50.000 descargas en pocas horas de lanzamiento