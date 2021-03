Los Reels de Instagram podrían llegar a WhatsApp

MÉXICO.— WhatsApp estaría probando la integración de nueva función con la cual se sumaría a la app de mensajería instantánea, las reproducciones de los ‘Reels’ (o vídeo cortos) de Instagram, en las conversaciones, según lo dicho por el medio especializado WABetainfo.

De acuerdo con la cuenta de Twitter de WABetainfo, WhatsApp ya se encuentra trabajando en la actualización que permitirá que los ‘Reels’ también se puedan ver en la app de mensajería.

Sin embargo, aún falta para que se integre como una función, pero la cuenta del sitio especializado asegura que esto sucederá este 2021.

@WhatsApp is working on the possibility to play #Instagram Reels within WhatsApp, for a future update.