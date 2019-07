Marca de ropa envía barras de dieta en pedidos de tallas grandes

MÉXICO.— Las compras en línea se han vuelto cada día más populares, la facilidad de recibir un paquete que llegue hasta la puerta de tu casa hace que muchos opten por este sistema, y cuando tu paquete trae un regalo siempre es agradable, pero, ¿qué pasa cuando ese regalo es ofensivo?

Recientemente se dio a conocer a través de redes sociales que en Estados Unidos la marca de ropa Forever 21 incluyó en sus envíos de pedidos en línea una barra de dieta, el problema surgió cuando quienes también recibieron el regalo fueron chicas que compraron ropa de tallas grandes.

my mom ordered some clothes from @Forever21 ‘s plus size collection and they sent a Atkins diet bar along with the stuff she ordered💀 pic.twitter.com/Lxi6XnuOB1