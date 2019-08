Mattel lanza “Infinite Loop”; primer juego gratuito digital de Hot Wheels

EE.UU.— Mattel anunció el lanzamiento de Hot Wheels™ “Infinite Loop”, un nuevo juego de carreras digital que trae al legendario catálogo de Hot Wheels® a los dispositivos móviles para la máxima competencia de velocidad de destrucción y choque.

Además es el primer juego gratuito publicado por Mattel para la franquicia Hot Wheels, “Hot Wheels Infinite Loop”, reimagina los vehículos Hot Wheels más famosos con los que crecieron los fanáticos en un juego de carreras y de colección de automóviles para jugadores mayores de 13 años.

🏁 Let’s race! 🏁



Hot Wheels Infinite Loop is now available for download on the App Store and pre-registration for Google Play in select countries. https://t.co/yEKYYDLxfy



So get those engines revving and we’ll see you on the track #HWIL 🏎 pic.twitter.com/rgMl4PdmiH