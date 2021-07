Mensajes clave que impacten en los resultados de negocio

Toda comunicación debe ser realizada con un objetivo específico a nivel reputacional y comercial, por lo cual es de vital importancia que la línea informativa de las compañías sea desarrollada por un profesional en comunicación, un relacionista público, que identifique las necesidades de la empresa y construya los mensajes clave que la harán destacarse entre la competencia

Los mensajes clave suelen ser 3 o 4 como máximo y concentran lo más importante que una marca desea que se conozca y se recuerde de ella. Estos se desarrollan a partir de información del negocio que la compañía comparte con el equipo de relaciones públicas a través del gerente de marketing y de otros voceros como los jefes de control de calidad, asesores comerciales, entre otros, quienes pueden nutrir la información comercial con más detalles sobre el producto o servicio.

Otro insumo fundamental para el desarrollo de mensajes clave es el análisis de la coyuntura. Se debe tomar en cuenta la realidad en la que vive inmersa el público objetivo a fin de elaborar comunicaciones que lo conecten con la marca.

Mensajes claves para diferenciarse

Para la construcción de los mensajes es importante conocer cuál es la solución que la empresa brinda a su público objetivo, cuál es la cualidad por la que quiere ser reconocida la empresa y cómo desea conectar con la audiencia.

Los mensajes deben incluir si la compañía es la más importante de su sector, la primera o la única que ofrece un producto o servicio, la de mayor expansión a nivel nacional o regional, la más premiada, etc.

Por ejemplo, si una empresa fintech es la más grande de Latinoamérica y la única que ofrece productos financieros a la población no bancarizada, es importante que sus mensajes clave lo mencionen.

La autenticidad es básica para lograr el posicionamiento. Los mensajes clave deben identificar solo a la empresa de la que tratan, si pueden calzar en cualquier empresa de un mismo sector, entonces no cumplen con el objetivo primordial que es destacar la marca entre las demás y deben ser cambiados.

También se tiene que tomar en cuenta que en comunicación el orden de los factores sí importa. No se puede hacer una estrategia de comunicación ni mucho menos difundir una nota de prensa o elaborar una campaña publicitaria si no se cuenta con los mensajes clave, porque sin ellos no se podrán plantear objetivos de comunicación claros ni medir claramente los resultados.

(I.S.)