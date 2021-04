Los desarrolladores de la aplicación estarían trabajando en una función que permita que algunos mensajes se borren luego de ser leídos.

MÉXICO.— En las apps de mensajería compartimos mucho, y aunque la mayoría de los mensajes no nos ocasionen problemas, seguramente hay algunos que preferimos que desaparezcan, por ello WhatsApp está trabajando en una función para que se eliminen en 24 horas.

WhatsApp is testing the ability to set messages to disappear after 24 hours.

De acuerdo con el portal especializado en la app, WABetaInfo, la aplicación está desarrollando una opción de efímeros.

Según el sitio, WhatsApp desea darle a los usuarios otra opción de límite de tiempo para que los mensajes desaparezcan solo un día después de haber sido enviados tanto en chats grupales como individuales.

WABetaInfo, señala que son muchos los que envían información potencialmente sensible en la app y quiere tener la certeza de que esta se eliminará automáticamente sin tener que esperar una semana para que así sea.

Esta posible función que WhatsApp quiere implementar no sería algo nuevo, pues otras plataformas como Signal ya permiten a los usuarios elegir que los mensajes se autodestruyan en solo 5 segundos.

El portal especializado en la app también informó que WhatsApp también está trabajando en una herramienta para tener la opción de imágenes efímeras, es decir, que podrían desaparecer tan pronto como el usuario las reciba y salga del chat.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj