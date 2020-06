Métodos para jugar en la ruleta europea

De seguro, alguna vez en tu vida has jugado a la ruleta, y aún con más seguridad, te has topado con la ruleta europea, ya que esta es una de las variantes con más popularidad. Para jugar a la ruleta europea existen infinidad de páginas disponibles como ruleta-casino.es, donde puedes probar suerte y podrás darte cuenta de que este es uno de los juegos más divertidos, así que accede a esta página para encontrar este y otro tipo de ruletas disponibles para ti las 24 horas del día, los 365 días del año.

Claramente, las ruletas son un juego de azar, muy popular en los casinos. Sin embargo, existen una serie de métodos y estrategias para tener la delantera al apostar, así sea un poco. Estas estrategias son a veces tan simples como apostar poco a poco e ir subiendo el dinero invertido, o tan complejas como las usadas en un partido de ajedrez. Este artículo te permitirá descubrir algunos de estos métodos para estar más cerca de ganar.

El método de la Martingala

Este método tiene gran popularidad en el mundo de los casinos, ya que tiene una facilidad de comprensión inigualable, y es el más aplicado por los usuarios de las ruletas, sobre todo las europeas, sin duda alguna. Se trata de apostar una cantidad ínfima de dinero a un número par o impar, a 1-18, a 19-36, o al rojo-negro. En caso de perder una apuesta, debes doblar la cantidad apostada. Por ejemplo, una forma fácil de explicar esto sería apostar solo 1€ al color rojo. Si llega a salir este color, ganas 2€, lo que equivaldría a 1€ de ganancia neta. Por lo tanto, vuelves a apostar 1€ a los números rojos de nuevo, y esperas a ver dónde cae la bolita. Si por mala suerte, pierdes, en la siguiente ronda debes apostar 2€ al rojo nuevamente.

En resumen, cada vez que pierdas la apuesta, debes apostar el doble de dinero que has apostado en la ronda anterior. De esta manera, y por simple estadística, en algún momento debe salir un número que sea del color rojo. En el caso que esto suceda, la suma de todo el dinero perdido es recompensada en su totalidad. El riesgo de aplicar esta estrategia es que tengas una racha tan negativa que nunca llega a salir tu apuesta. Lo bueno es que, con que llegues a ganar, recuperaras al menos tu inversión inicial.

El método Fibonacci

Este método toma su nombre de Leonardo Pisano, o como también era conocido, Fibonacci. El sistema presentado en esta representa una de las estrategias más exitosas para ganar en la ruleta europea. Este es un sistema de apuestas progresivo, es decir, que poco a poco va aumentando, aunque el aumento que implica no es tan significativo como el de otros métodos. Sin embargo, y aunque todo parezcan ventajas con el método Fibonacci cuando se aplica en la ruleta europea, lo cierto es que también tiene su parte negativa, y es que tomará mucho más tiempo recuperar el dinero en caso de que el jugador tenga una mala racha. Pero, obviando esto, las pérdidas de este método no son tan grandes cuando se comparan con las de otros métodos, con la Martingala, por ejemplo.

El método Fibonacci implica que se apueste en la ruleta europea usando los números naturales establecidos por el matemático italiano Leonardo Fibonacci, quien ideó una frecuencia que era prácticamente infinita, pero la cual te presentamos sus 10 primeros números:

1 – 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89

Cabe resaltar que este método se llevará a cabo solo apostando al rojo – negro, par – impar, y 1 – 18 / 19 – 36. Como se puede observar, en cada apuesta realizada, el apostador tendrá una probabilidad de ganancia del 48.5%, lo cual sucede por la existencia del número 0 en la ruleta europea. Si no fuera por la existencia de este número, las probabilidades del jugador se elevarían a un 50% exacto. El proceso de apostar debe comenzar con 1€ en la primera apuesta, y luego debe ir moviéndose a través del ciclo de apuestas, todo siempre dependiendo si el jugador gana o pierde su dinero.

Si el jugador gana su apuesta, este tiene que retroceder dos pasos en la secuencia establecida. Si la primera apuesta que realiza, resulta exitosa, el jugador solo debe empezar la secuencia desde el principio. De todas maneras, si se está adelantado a la secuencia establecida para la ruleta europea, se debe retroceder dos dígitos, y se apuesta el dinero correspondiente a esa parte de la secuencia. Esto se repite hasta que se llega de nuevo al inicio de la secuencia y se obtienen un beneficio.

El sistema Fibonacci es uno de los más efectivos que existen para la ruleta europea, porque permite apostar en pequeñas cantidades e ir ganando cantidades moderadas de dinero, poco a poco, si es seguido con paciencia.

El método Paroli

Es un sistema bastante sencillo, el cual consiste en apostar más cuando se gana, y regresarse a la apuesta inicial cuando se pierde. Por lo tanto, es un sistema que se podría considerar opuesto a la Martingala. Este método tiene como ventaja que no es necesario tener un gran fondo cuando lo quieres utilizar, ya que implica que cuando se gana, en la siguiente apuesta usas tus ganancias, por lo que al final, no usarás tu dinero. La premisa de este método es marcar una meta u objetivo, y luego intentar retirarse cuando se tiene una serie positiva. Por ejemplo, para ilustrar: se podría apostar en un primer lugar 1€ al negro o rojo, par o impar, o 1-18, 19-36. Cada vez que consigas una victoria, doblar el dinero que has apostado, y si logras una racha de 4 apuestas consecutivas ganadoras, te ganas 15€ de ganancia neta, habiendo solo apostado 1€ de tu bolsillo en la apuesta inicial.

Si, por mala suerte, llegas a perder en cualquier de las primeras apuestas iniciales, la pérdida real neta sería de solo 1€, y solo te resta regresar al paso 1 apostando 1€ de nuevo. Es importante tener en cuenta que, usando este método, no se está obligado a arriesgar en las apuestas la misma cantidad y a la misma opción. Por ejemplo, la primera vez que apuestas puede ser al rojo, la segunda vez que arriesgas dinero al negro, la tercera vez que apuestas al rojo, y la cuarta vez al impar. El factor decisivo de este método es que se debe conseguir una racha de giros ganadores, positivos. Lo que representa lo positivo de esta apuesta es que siempre comienzas con una cantidad fija, por lo que tus pérdidas están sujetas a esa pequeña cantidad con la que comienzas.

El método Paroli te permite que tan solo con 1 racha positiva de 4 giros exitosos, con 10 intentos en tu haber, ya obtendrás un beneficio neto de 6€. Es por esto que este método es uno de los más efectivos.

El método Óscar Grind

Este método llamado Óscar Grind ofrece la oportunidad de ganar a la ruleta versión europea de forma fácil, aunque también puede servir para apostar y ganar en otros juegos de casinos. Su autor fue Allan Wilson., y tomó el nombre para su sistema de un jugador adepto a los casinos que entrevistó para su libro de 1965. Este mencionado hombre se llamaba Óscar, y tenía un peculiar sistema de juego llamado “Grind”. Este método estaba pensado para que las apuestas no fuesen demasiado altas, permitiendo que cualquiera pudiera aplicarlo, al mismo tiempo que el jugador obtuviese ganancias diarias y consistentes.

Este sistema tiene el siguiente funcionamiento: existe una base matemática simple, pero para tener las apuestos en este juego lo suficientemente pequeñas y rentables como para que se puedan recuperar más adelante después de una mala racha, es de clave importancia jugar con apuestas del tipo negro o rojo, o par e impar.

Para empezar a usar el método Oscar Grid, el jugador debe definir el presupuesto que va a usar en este juego, y posteriormente, comprar las fichas necesarias para apostar en la ruleta de su preferencia, mucho mejor si es europea. Si juega esta versión, la cual contiene un solo cero, sería lo ideal para las probabilidades del jugador, y más aún si está disponible la regla de “La Prisión”, o como es llamada también, “La Partage”, para que de esta manera, las probabilidades de ganar de la casa estén reducidas al mínimo. Usando este método en la ruleta americana, las probabilidades de ganarle a la casa estarán ubicadas en 5%, debido a que esta versión cuenta con el 00 en su haber.

Este método está altamente recomendado por su simplicidad, ya que la apuesta comienza con una sola “unidad”, hasta que el jugador obtiene ganancias, cuando procede a aumentar esta unidad entonces. Llegado ese momento, la apuesta se sube a 2 unidades.

Hagamos un ejemplo: el jugador tiene 100€ para apostar en la ruleta europea, en su presupuesto. Pasa entonces a apostar 1€, hasta que logre un tiro ganador. Entonces, la apuesta se ubica, se eleva, a 2€. Si se tiene una racha perdedora, y luego un golpe de suerte y una tirada exitosa de 1€, la apuesta que viene se debe ascender a 2€, y si luego se vuelve a ganar, se vuelve a subir a 4€. Si en cambio, el jugador pierde su apuesta, la apuesta solo se debe elevar a 3€. (I.S.)