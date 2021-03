México, líder en descargas de aplicaciones móviles de América Latina

Superado únicamente por Brasil, México es uno de los países líderes en cuanto al volumen de descargas de aplicaciones móviles dentro del mercado latinoamericano, situación que lo posiciona como uno de los principales targets para la inversión publicitaria por parte de los distintos desarrolladores dentro de este sector.

A lo largo del 2020 México experimentó un aumento significativo (31 % más que en el año anterior) en la cantidad de descargas de aplicaciones móviles, lo que se tradujo en un incremento del 65 % en los ingresos generados por la instalación de estos servicios, siendo las apps y portales de juegos los que mayormente se han visto beneficiados, permitiendo que la industria conocida como gaming mobile comience a ganar mayor terreno en el mercado.

Fuente: Pixabay

Juegos en tendencia

Dentro de este sector del juego online, algunas aplicaciones y portales de pasatiempos con un público más maduro han podido experimentar un incremento en sus visitas, atrayendo a un buen número de jugadores que acceden para disfrutar del clásico blackjack o la popular ruleta, que representan algunas de las más concurridas, y es que con las experiencias que ofrecen, como las de juego en vivo y la facilidad de acceso, permiten al usuario disfrutar de estos clásicos juegos sin importar su ubicación, lo que deriva en una mayor comodidad a la hora de acceder a ellos.

De la misma manera, algunas otras apps han destacado en gran medida durante los últimos meses, de donde se destacan algunos como el tan sonado Among Us o el recientemente popular Free Fire, cuyas opciones de multijugador han resultado atractivas para los usuarios más jóvenes, convirtiéndose además en una forma distinta de socializar a través del juego online, razón por la cual ha logrado estar en tendencia en los últimos meses.

De acuerdo con los datos arrojados por AppsFlyer a través del reporte The State of App Marketing in Latin America, que recientemente ha sido publicado en su portal web, las aplicaciones que mayor crecimiento tuvieron durante el último año dentro del país fueron las de juegos con un 6.6 %, porcentaje que contrasta con el resto de aplicaciones, que tuvieron una caída conjunta del 5.7 % con respecto al año anterior.

Fuente: Pixabay.

Cambio de estrategias

El incremento en el volumen de descargas de estas aplicaciones ha derivado en un aumento en la inversión publicitaria de los distintos proveedores de servicios móviles, pues al haber un mayor número de usuarios de teléfonos inteligentes (80.6 millones de la población en México), la competencia dentro del sector se ha vuelto aún más reñida que en años previos.

Una situación similar ocurre en el resto de Latinoamérica, región en la que la penetración de los smartphones ha alcanzado ya al 66 % de la población desde el 2014 y en donde además el volumen de aplicaciones instaladas en estos dispositivos vio un aumento del 29.3 %, de acuerdo a lo mencionado a la plataforma AppsFlyer en el reporte previamente mencionado.

El mercado mexicano, así como al resto del mercado latinoamericano, es uno con mucho campo aún por explorar y cuyo alto potencial de consumo móvil podría significar una mejora para la industria publicitaria y del juego, lo que se traduciría en mayores ingresos económicos para toda la región, por lo que es probable que mayores avances puedan verse en el futuro próximo dentro de este sector.

(I.S)