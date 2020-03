"Minecraft" ofrece contenidos educativos gratis para aprender desde casa

MADRID.— "Minecraft", el famoso videojuego de construcción ofrece contenido educativo gratuito dentro de su plataforma con el que se puede explorar la Estación Espacial Internacional, ser un biólogo marino o aprender robótica.

La empresa, propiedad de Microsoft, ofrece la posibilidad de descargarse gratis una serie de contenidos de su plataforma hasta el 30 de junio de 2020.

Esto con el objetivo de ofrecer herramientas educativa para los millones de niños y jóvenes que no pueden ir a clase debido a las medidas de confinamiento impuestas en el mundo.

Entre los contenidos que se puede descargar, se encuentra un recorrido por la Estación Espacial Internacional, un juego para explorar el interior del ojo humano.

Y hasta propuestas para conocer más sobre energías renovables, biología marina, fractales, historia griega o el mundo de las avejas.

To help our amazing teachers keep the learning going, we’ve made our favourite @PlayCraftLearn lessons available for free. Explore exciting topics like the International Space Station, marine biology and renewable energy with these immersive worlds:



↣ https://t.co/bLEGBoXOqR ↢ pic.twitter.com/IhlZLP05Sj