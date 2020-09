MÉXICO.— Sin importar la red social que más utilicemos siempre podremos ver como las publicaciones o mensajes son complementados con emojis, los cuales cada vez son más variados.

Pese a que existen una gran cantidad y algunos nunca los hemos utilizado, una nueva actualización agregará a la lista más emojis que seguro te encantarán.

Cabe destacar que la llegada de estos caracteres será a través de Android 11.

Por su parte, Google anunció que en la próxima versión de Android se añadirán 117 emojis. Emojipedia dio un adelantó de los nuevos emojis, y mostró el nuevo diseño que tendrán algunos ya existentes.

Animales como gato negro, oso panda, un gusano, cucaracha, mosca e incluso animales extintos como el dodo y un mamut, son parte del gran paquete que pronto estará disponible.

📲 Android 11 is out now and includes 117 new emojis https://t.co/UxEZbG6jns pic.twitter.com/rwjPt6dchv