Música para una fiesta en Ibiza desde el espacio

Ibiza.— El astronauta italiano Luca Parmitano se convirtió en el primero en pinchar música desde el espacio al ofrecer una sesión de nueve minutos desde la estación Estación Espacial Internacional (ISS) para una fiesta de un crucero atracado en el puerto de Ibiza.

El crucero World Club Dome, especializado en “clubbers”, y organizador del evento, ha ofrecido la sesión en directo desde su perfil de Facebook, donde estaba prevista para las 23.20 horas y de la que han disfrutado los cruceristas de este barco, con capacidad para 2500 personas.

Tuesday was a full day of music in #space. If you missed @astro_luca's DJ set for #WorldClubDome in Ibiza, it's not too late. Tune into the action and a great message about music – the international language – right here 👉https://t.co/FARKBdCE7w #MissionBeyond pic.twitter.com/pPCfr9Wft7