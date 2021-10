Netlix España subirá sus precios: ¿Qué pasará en México?

Netflix es el gigante del streaming y no solo en México, sino también el mundo, pues los suscriptores pueden acceder a películas, series y más producciones por un pago mensual o anual.

Sin embargo, ahora subirá su precio en España, un anuncio que se volvió tendencia en México y ante el cual muchos internautas mostraron su rechazo.

En España, los usuarios de Netflix deberán pagar 8.99 euros (216.72 pesos mexicanos) en lugar de los 7.99 euros que se pagaban por el plan básico hasta hace un par de horas. Ahora Netlix será uno de los servicios de streaming más costosos de la actualidad, por encima de plataformas similares como Disney+, Amazon Prime Video y el más reciente competidor HBO Max.

Se espera que el próximo 18 de octubre se haga oficial el incremento en sus recibos.

Aunque este incremento solo aplica en España y Europa, no se descarta que haya más países en la lista. Aunque por ahora no hay anuncio oficial.

