Niño se afeita la cabeza por su mejor amigo con cáncer; la historia viral

La historia de una niño de siete años de buen corazón conquistó en redes sociales, pues sacrificó su cabello para que su compañero de clase, que tiene cáncer, no fuera el único en la escuela sin cabello.

Tommy-Lee Hetherington, de Anstey, fue diagnosticado con leucemia el año pasado y después de algunos momentos muy difíciles ahora está en remisión. Luego de que perdió su cabello por el tratamiento, su amigo Olly Spencer, también de Anstey, decidió que quería hacer lo mismo para solidarizarse.

Se afeitó la cabeza y recaudó dinero

La historia de Olly y Tommy Lee.

Además de mostrar su apoyo a su nuevo mejor amigo en la Escuela Primaria Woolden Hill, Olly recaudó dinero para ayudar a otros jóvenes enfermos de cáncer.

“Llegué a casa de la escuela y le pregunté a mi mamá si podía afeitarme la cabeza”, dijo el menor ante los medios. “Somos los mejores amigos y siempre nos cuidamos”, agregó.

“Cuando Tommy-Lee no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudarlo y que el cáncer desapareciera”.

Tommy-Lee fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda el año pasado.

“Devastó a nuestra familia y cambió nuestras vidas de la noche a la mañana. Nos dijeron que su tratamiento durará tres años y medio”, dijo la madre.

La mujer se siente muy agradecida con el apoyo del mejor amigo de Tommy, quien también narró ante la prensa que quería ayudar a otras personas a sentirse mejor.