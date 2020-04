No creas todo lo que te llega al WhatsApp

Seguir los vídeos virales con “curas” sería perjudicial

Desde hace varios días se han viralizado en Facebook y WhatsApp mensajes y vídeos donde se asegura que haciendo gárgaras de sal cuatro veces al día se puede vencer al Covid-19.

Aunque esa sugerencia ha sido desmentida varias veces por la Organización Mundial de la Salud, la Secretaría de Salud y expertos en el tema, el vídeo de un hombre que dice ser químico farmacéutico cobró notoriedad.

En la grabación, el hombre, dirigiéndose a las autoridades peruanas, asegura que con hacer gárgaras de sal cuatro veces al día se puede prevenir el Covid-19.

Su ejemplo se ha replicado en varias partes del mundo, incluyendo en Yucatán: en Calotmul, por ejemplo, un hombre, que dice ser bacteriólogo, imparte pláticas sobre cómo prevenir el coronavirus con gárgaras de sal dos veces al día durante una semana para “que la sal alcalinice la garganta”.

A través de sus perfiles oficiales, la Secretaría de Salud asegura que no hay evidencia de que dichas prácticas protejan a las personas de contraer el coronavirus.

Por su parte, el doctor Russel Rodríguez Sánchez, infectólogo del Hospital Star Médica y presidente de la asociación Sinergia con Sentido, recalcó que las gárgaras “no ayudan ni perjudican: no sirven para nada”.

“Recomendamos que no hagan nada de eso, pero hay gente que lo sigue poniendo en el Facebook y el WhatsApp, donde también comparten que el ajo combate la enfermedad cuando no es así, al menos científicamente no está comprobado”.

El doctor también resaltó que no solo es completamente falso sino también perjudicial las recomendaciones que hace un supuesto otorrinolaringólogo de Monterrey, Nuevo León, quien afirma que el coronavirus se cura poniendo una secadora de pelo en la nariz durante cinco minutos y mantener la cabeza cerca de un recipiente con agua hirviendo para respirar el aire caliente.

“Si respiras la secadora te quemas la garganta y te quemas los bronquios y va a ser peor. Esa práctica puede perjudicar muchísimo”, advirtió el experto.

Cuestionado sobre la idea de que el calor mata al Covid-19, el especialista explicó que si el virus llega al asfalto o a la acera en estos días de Sol, en diez minutos se inactiva porque la secreción en la que se encuentra se seca. “Pero el calor en sí no va a ayudar en nada. En el medio ambiente puede haber 42 grados, pero en tu garganta hay 37”.— Jorge Iván Canul Ek

