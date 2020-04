No hay un libro para momentos como éste: Google envía mensaje a sus socios

Google envió este día un comunicado a sus socios comerciales para confirmarles que, pese a la pandemia que afecta el mundo, ellos continuarán operando de la manera más normal posible y, ofreec disculpas anticipadas si se demoran un poco más los procesos.

El comunicado fue enviado a cada "partner" donde se les explican las acciones que están tomando en la compañía para resolver las necesidades específicas, además de garantizar el pago a cada socio.

A continuación se reproduce el mensaje (traducido al español) que recibieron los socios:

Estimado socio,

Nuestros pensamientos están contigo, tus colegas y tus seres queridos mientras continuamos navegando a través de las incertidumbres de Covid-19. Durante las últimas semanas y meses, muchos de ustedes han tenido que equilibrar la vida laboral con mayores responsabilidades personales, lo cual no es fácil.

Covid-19 ha cambiado el panorama para todos nosotros y continúa evolucionando. Y aunque los desafíos de cada negocio son únicos, todos nos estamos viendo afectados de alguna manera, ya sea a través de cambios en la demanda y el tráfico, u operando de manera efectiva mientras trabajamos desde casa.

Con todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, queremos asegurarle que estamos aquí para usted mientras lidera su negocio en estos tiempos sin precedentes. Mientras busca formas de conectarse y mantenerse en contacto con sus usuarios, queríamos reiterar nuestro compromiso continuo de apoyar su negocio.

Mantener nuestras plataformas fuertes para nuestros clientes.

La infraestructura de Google es compatible con empresas en las que confían personas de todo el mundo todos los días. A medida que la pandemia de coronavirus se propaga a nivel mundial y más personas se mudan a trabajar o aprender desde casa, es natural preguntarse si nuestra infraestructura de red puede manejar la carga. La respuesta corta es sí.



Reconocemos la importancia de los servicios de Google en un momento como este y seguimos agregando capacidad de infraestructura de red para adelantarnos a la demanda. Nuestros equipos globales dedicados están aumentando la capacidad de la red donde sea necesario y, en caso de una interrupción, recuperan el servicio lo más rápido posible. Este puede ser un momento de incertidumbre global, pero estamos trabajando arduamente para garantizar que la infraestructura de Google esté disponible para todos, empresas y consumidores, día y noche. Puede leer más sobre cómo estamos manteniendo nuestra infraestructura aquí.

Además, queremos asegurarle que Google continuará pagándole de acuerdo con nuestros términos y condiciones. Puede leer más sobre nuestros ciclos de pago en el Centro de ayuda (Google AdMob, AdSense, Ad Manager).

Implicaciones temporales para nuestros servicios y soporte

Dados los pasos que estamos tomando para proteger la salud de los miembros de nuestro equipo, puede haber algunas limitaciones temporales y retrasos en el soporte. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto pueda causar y agradecemos su paciencia.

Continuaremos priorizando los flujos de trabajo críticos, incluida la recuperación y seguridad de la cuenta y ciertas revisiones relacionadas con la publicidad (como evitar estafas de Covid-19 o ubicaciones de anuncios inapropiadas). Si necesita soporte en su cuenta, puede continuar consultando el Centro de ayuda (Google AdMob, AdSense, Ad Manager), que también incluye una Comunidad de ayuda donde puede obtener respuestas de expertos en productos.

Estamos comprometidos a ayudar durante Covid-19

En Google, continuamos acelerando nuestro trabajo para ayudar a las personas a mantenerse seguras, informadas y conectadas, ya sea promoviendo la campaña "Do The Five" o permitiendo el aprendizaje a distancia.

No hay un libro de jugadas para momentos como este, y estamos comprometidos a enfrentar estos desafíos con usted ofreciéndole apoyo de cualquier manera que podamos.



Gracias por tu colaboración. Estamos aquí para usted, ahora y en el futuro.

