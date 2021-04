Nuevo método de hackeo de WhatsApp a través de supuestos SMS

Los hackers no pierden el tiempo y cada vez que sus tácticas quedan al descubierto inventan otras.

Esta vez, un usuario alertó sobre un nuevo sistema para hackear WhatsApp que se hace pasar por un mensaje de cualquiera de tus amigos.

Aquí te decimos cómo funciona y cómo puedes protegerte de un posible ataque en esta app, se lee en Entrepreneur en Español.

Esta nueva forma de fraude comienza cuando el usuario recibe en su teléfono un mensaje de texto con un número de seis dígitos.

Este proviene, supuestamente, de la propia plataforma WhatsApp. Poco después le llega otro mensaje, esta vez en la app y desde el chat de alguno de sus contactos.

“Hola, lo siento, te envié por error un código de 6 dígitos por SMS. ¿Me lo puedes transferir, por favor? Es urgente”, relató el presentador británico Alexis Conran, quien expuso el hackeo en su cuenta de Twitter.

