Obsolescencia programada, ¿Qué es y cómo afecta tus dispositivos?

Hay que aprender a vivir con la obsolescencia programada; el mundo no se queda sin internet, más bien algunos equipos ya no podrán conectarse porque se les vence un certificado esencial para hacerlo, explica Alejandro Arana Navarrete, coordinador de Tecnología Web de Grupo Megamedia.

El tema cobró relevancia y generó preocupación en los últimos días, debido a que en redes sociales se manejó la situación como un próximo “gran apagón de internet”, previsto para este 30 de septiembre.

No obstante, la obsolescencia programada trata más bien de ciclos, y no de un “apocalipsis digital”.

“Es una situación que será cada vez más común”, abunda el ingeniero Arana Navarrete. “Por ejemplo, en dos años otra generación de dispositivos cumplirá su período de vida y se hablará de otro ‘apagón digital’, que es más bien la ‘jubilación’ de millones de dispositivos (smartTV’s, computadoras de escritorio, consolas de videojuegos, laptops, tablets, smartphones y hasta electrodomésticos) en el mundo”.

¿Qué es la obsolescencia programada?

La obsolescencia programada consiste en poner fin al ciclo de utilidad en los programas que permiten operar a un dispositivo, y determinan su compatibilidad con otros. A los desarrolladores no les resulta redituable ni práctico invertir en soporte para un sistema antiguo, y optan por generar un nuevo software.

“El hardware (los componentes físicos) tiene más durabilidad, y debemos entender que el software tiene un ciclo de vida más puntual. Uno debe ser un buen usuario más que un buen cliente: estar pendiente del software y las actualizaciones en los momentos más convenientes para evitar perjuicios a nuestras operaciones y trabajo”, señala el coordinador de Tecnología Web de Grupo Megamedia.

¿Cuánto dura el ciclo útil de un equipo?

Arana Navarrete considera que, actualmente, el ciclo útil de un equipo –en un plano general, es decir, considerando el hardware y software— es de tres a cinco años, “aunque en el caso de celulares, ya los están haciendo con ciclos incluso de un año; en las PC’s de gama media fijan un máximo de 3 años y en las de gama alta de 5 a 7 años”.

El especialista en temas tecnológicos considera que una clave para reducir las eventuales consecuencias de la obsolescencia programada es la educación del usuario

Recomendaciones para no ser afectados por la obsolescencia programada

Seamos usuarios conscientes. “Conoce tus dispositivos y haz cálculos, tampoco se trata de cambiar tus equipos cada año, y cuando los renueves antes que tirarlos piensa en donarlos, por ejemplo, a instituciones públicas con programas de educación para niños o incluso de beneficiencia. Claro, no lo hagas después de que sean inoperantes”.

No nos volvamos fanáticos de las actualizaciones de software. “Cuando se haga el lanzamiento de una actualización ‘grande’, es recomendable esperar aproximadamente un par de meses para hacer la actualización; así se da tiempo a que lleguen las correcciones del desarrollador, es decir, situaciones que no se presentaron en las pruebas; no es lo mismo hacer pruebas en 5 mil equipos que en 100 mil dispositivos”.

Programemos la tarea. “Siendo usuarios más conscientes, desactivemos las actualizaciones automáticas de sistemas operativos en computadoras y celulares o podrían afectar nuestras actividades y tareas. Esperemos, por ejemplo, al fin de semana para aplicarlas y probarlas. Eso sí, hay que armarse de paciencia porque se alentan los equipos, pues ya se están incorporando sistemas de seguridad más robustos e interfaces para banca digital y otras… imagina que eso ocurra en un horario o día clave en tus actividades laborales. En pocas palabras que no decida la computadora sino el usuario cuándo se hacen estas actualziaciones”.

Dispositivo al día. “Mantengamos limpios nuestros equipos de programas y Apps innecesarias. Si descargamos una aplicación o programa que nunca usamos o son de uso ocasional y los tenemos ‘porque hace algo que se ve bonito’ es mejor desinstalarlos porque consumen constantemente recursos (batería, memoria)”.— MEGAMEDIA

