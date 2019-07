Organizan “invasión” al área 51 para buscar ovnis y extraterrestres

Más de 350 mil personas se inscribieron a un evento de Facebook en el que se organizan para ir al Área 51, en Nevada, para buscar “extraterrestres”.

Lee también: El Pentágono admite que sí investigan la presencia de ovnis

El evento se titula “Storm Area 51: They Can’t Stop All of” ( Area 51: No pueden detenernos a todos”, en la descripción narran que los usuarios pueden inscribirse a un “Run Naruto”, que es un tipo de carrera con los brazos extendidos hacia atrás y la cabeza hacia adelante.

La pagina describe el evento con un lenguaje cómico y pide que confirmen sus asistencia para el 20 de septiembre. “Podemos movernos más rápido que las balas”, expresan.

¿Es real evento?

En realidad, aunque algunos medios lo han difundido como un hecho real, el o los administradores de la página únicamente realizan una sátira o broma. Misma que se produce a pocas semanas de que, en Estados Unidos, un senador confirmara que recibió información de encuentros entre la Marina de EE.UU. con un ovni.

Te puede interesar: Pilotos de la Marina de Estados Unidos reportan avistamientos de ovnis

El Área 51 es, históricamente, foco de teorías de conspiración. Mucha gente piensa que es allí donde el gobierno esconde pruebas de la existencia de extraterrestres y ovnis.