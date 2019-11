Papá, viral por hacer la rutina de su hija porrista desde las gradas (vídeo)

EE.UU.- Un papá se volvió viral por la pasión con la que demostró su apoyo a su hija, quien participaba en un evento deportivo en Yorktown, Virginia, Estados Unidos.

El hombre enamoró a todos desde la tribuna, su hija, Hekili Holland, es parte del grupo de animadoras, por lo que esa noche estaba apoyando a su escuela en un partido.

En las rutinas, el padre repetía todos los pasos desde las gradas, emocionando a los espectadores. Fue uno de ellos quien lo grabó y lo compartió en redes sociales.

En la publicación original de Twitter, se aprecia cómo algunas televisoras y medios de comunicación como NBC Sports piden reproducir el contenido en sus páginas.

Luego de que el vídeo se volvió viral, el papá dijo que se aprendió todos los movimientos para poder darle a su pequeña el mejor de los apoyos.

This guy right here needs to go viral. By far CHEER DAD OF THE YEAR!!!!!! This dude rocks!!!! GO YORK FALCONS!!!! #cheerdad pic.twitter.com/1axK8y4mHn