Pedir prestado un cargador, una amenaza para tu ciberseguridad

La batería del teléfono móvil está en rojo. El cargador se quedó en casa. ¿Qué haces? Lo más común es pedirle a alguien que te preste un cable para recargar tu dispositivo. Sin embargo, esto podría ser un gran error, dicen los expertos en ciberseguridad.

“Hay ciertas cosas en la vida que simplemente no se toman prestadas”, dice Charles Henderson, socio gerente global y jefe de X-Force Red en IBM Security.

Henderson dirige un equipo de hackers que los clientes contratan para ingresar a sus sistemas informáticos con el fin de exponer vulnerabilidades. Los ciberhackers han descubierto cómo implantar cables de carga con virus malware que pueden secuestrar dispositivos y computadoras de forma remota.

La semana pasada, en la Conferencia Anual de Hacking DEF CON en Las Vegas un hacker usó un cable modificado, que aparentaba ser un ligthing común, para conectar un iPod a una computadora Mac. Con él mostró que a través de la dirección IP del cable se podía tomar el control de la computadora e implantar un malware. Este a su vez podía ser eliminado después sin dejar rastro. El pirata informático vendía los cables en dicho evento en 200 dólares cada uno.

I will be dropping #OMGCables over the next few days of defcon.



I will also have 5g bags of DemonSeed, if that’s your thing.



I’ve been very busy with @d3d0c3d & @clevernyyyy.



Details and update here: https://t.co/0vJf68nxMx



🌚🔥 pic.twitter.com/lARWTYHZU1