Pianista vuelve a tocar después de 21 años gracias a "guantes biónicos"

SAO PAULO — La tecnología avanza para ayudar más a las personas, este es el caso de João Carlos Martins de 79 años. ace poco tiempo, el pianista reunió a sus amigos en un bar de Sau Paulo para mostrarles uno de los mejores regalos que había recibido: unos guantes "biónicos".

Medios como "The San Diego Union Tribune" informan que João Carlos era un gran director y pianista hace años; capaz de tocar obras de grandes compositores como Johann Sebastian Bach.

Los problemas de salud de Martins iniciaron en 1965. Se dañó un nervio del brazo por un golpe durante un partido de fútbol en Nueva York. En Bulgaria otro jugador lo golpeó en la cabeza con un tubo metálico; ambos sucesos tuvieron sus repercusiones.

También se une una enfermedad degenerativa del cerebro le causó mucho dolor, por lo que el pianista se retiró después de 24 cirugías. Dice que finalmente le cortaron un nervio y solo podía tocar con los pulgares.

“Después de perder mis herramientas, mis manos, y no poder tocar el piano, era como si hubiera un cadáver dentro de mi pecho”, dijo Martins a The Associated Press.