¿Por qué el 10 de marzo, se festeja el "Mario Day"?

MÉXICO.— Mientras que para algunos hoy es un martes más en el calendario, para los fans de los videojuegos este 10 de marzo es un día especial ya que es el "Mario Day".

Sí aun no sabes de qué estamos hablando, ahora te contamos porque hoy es el día de Mario Bros.

Como cada año el 10 de marzo, se celebra el día de Mario Bros. En este día se conmemora al personaje emblema de Nintendo y de los videojuegos.

Y si te preguntas por qué hoy, pues básicamente por una coincidencia en el calendario.

Sí, el "Mario Day" surge debido a una curiosa coincidencia. En la que si tomas las primeras tres letras del mes de marzo y a eso le agregas el número 10, da como resultado "MAR10".

Luego de que muchos fans del fontanero más famoso se dieran cuenta de este detalle. Decidieron cada marzo 10 celebrar al uno de los personajes favoritos de la industria de los videojuegos.

