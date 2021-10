Por qué ocurrió y cuánto duro la caída más larga de Facebook

La caída más larga de Facebook en 15 años sucedió en el 2019.

MÉXICO.— Este lunes 4 de octubre en todo el mundo, usuarios reportaron problemas al usar WhatsApp, Facebook e Instagram. Y mientras algunos luchaban al usar sus redes sociales con una funcionalidad limitada, otros más estaban convencidos de que los sitios estaban completamente caídos y solo quedaba esperar.

Aunque varios cibernautas optaron por acudir a otras aplicaciones como Telegram e incluso Gmail.

Pero es importante señalar que esta no sería la caída más larga de Facebook hasta el momento. En 2019 miles de internautas reportaron fallas en WhatsApp, Instagram Facebook y hasta Messenger. Las intermitencias causaron grandes pérdidas, pero también ganancias para otros.

En aquella ocasión, el portal Downdetector recibió informes de los usuarios sobre la imposibilidad de acceso a Facebook a varios días de la "caída".

Tras este falló, desarrolladores de Instagram tuitearon que se había restaurado el servicio (aunque no era cierto). Por su parte, Facebook tuvo que ir a Twitter para informar que estaba investigando la interrupción del servicio, que según dijo no fue el resultado de un ataque distribuido de denegación de servicio o DDoS.

De igual modo, un ejecutivo de Facebook le dijo a Wired que los hackers externos no tenían la culpa y expertos en seguridad coincidieron en que no había evidencia de un ataque malicioso, pero entonces ¿Qué pasó?

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.