¿Por qué usar diferentes tipos de letras en Instagram?

A diferencia de otras redes sociales, Instagram no permite cambiar la tipografía. Es decir, no se puede cambiar a cursiva, usar el tachado o la negrita, o por lo menos no desde la aplicación. Por cuanto, para hacer uso de diferentes tipos , puedes buscar en el siguiente link letras y fuentes y ver cual te gusta mas, en estos casos hay que valerse de servicios de terceros, y así personalizar las publicaciones en Instagram. Si la misma aplicación no lo permite, ¿Por qué es importante valerse de estos medios para cambiar las letras de Instagram?

La importancia de la letra en el marketing digital y las redes sociales

Con el aumento de la cantidad de sitios web y cuentas de redes sociales, es muy difícil destacar una marca entre la competencia. Por eso, un elemento clave para atraer la atención de los internautas es tener una tipografía especial. Claro, en sitios web es muy fácil, pero esto se vuelve un reto cuando se trata de personalizar una red social como Instagram.

Hacemos referencia a tipografía al estilo, apariencia o disposición de las letras. Aplicar estilos diferentes a tus contenidos será importante para lograr aumentar la cantidad de visitas, conversiones y clics. Por supuesto, hay que tener un equilibrio en el uso de estas herramientas pues sobrecargar el espacio, en vez de atraer seguidores, hará que los usuarios quieran correr lejos de tu perfil.

Para poder aprovechar bien estas técnicas de marketing digital, deberás tener en cuenta algunos aspectos como:

Legibilidad

Antes de elegir un tipo de letra, debes considerar que tan legible es. Esto quiere decir que sea fácil de leer para el usuario. A este respecto, hay que maximizar el espacio de la letra, las palabras y los párrafos. De esa forma, el lector se sentirá motivado a quedarse en la cuenta e interactuar en tu contenido de Instagram.

No solo hay que tener en cuenta el estilo de la letra sino también el color de la misma. Tienes que elegir un color que facilite la lectura, pero también que sea agradable a los ojos, y se relacione con la marca.

Jerarquía

Para elegir bien la tipografía adecuada para tu cuenta de Instagram, debes considerar la jerarquía de tipos de letras. El objetivo principal es que el usuario se dirija a los puntos principales de la página, que generalmente están relacionados con la acción de compra de un servicio o producto.

Si el usuario localiza rápidamente los puntos más importantes del texto, entonces la tipografía estará cumpliendo su objetivo. Puedes añadir subtítulos, texto descriptivo o leyenda que oriente mejor al usuario sobre el mensaje que se le está dando.

Diseño adaptable y responsable

Lo cierto es que las redes sociales tienen un buen diseño responsivo. No por nada son plataformas visitadas con regularidad, incluso no podemos vivir sin pasar por estas por lo menos una vez al día. Sin embargo, si usamos letras diferentes para publicar contenido en Instagram, debes tener en cuenta que mucha variedad en un mismo texto, puede hacer más difícil entrar en la publicación.

Consistencia

La tipografía a elegir debe ir de acuerdo al estilo de la marca. De manera que se cree una relación o sentido de flujo. Así que, con solo ver la letra, los consumidores podrán reconocer la marca y sentirse motivados a leer el perfil.

Al elegir la letra, debes pensar en el tamaño, el color y un estilo de fuente específico. Es decir, siempre tendrás que usarlo. Así que piensa bien para que luego esta no resulte aburrida a los ojos del internauta, y no consigas el impacto que estás buscando con tus publicaciones de Instagram.

Conversores de letras para Instagram

En vista que la aplicación solo nos permite usar un solo tipo de letra, es difícil que nos diferenciemos de los demás perfiles. Pero, usando un conversor de letras, puedes obtener un lindo texto que lleve los ojos del usuario directamente al texto de tu publicación. Recuerda no sobrecargar el texto, pues podrías obtener el efecto totalmente contrario.

Lo bueno es que este tipo de herramientas es muy fácil usarlas. Solo tienes que introducir el texto que quieres publicar, y la aplicación hará todo por ti. Ahora, queda copiar y pegar en tu próxima publicación de Instagram, y ver como más personas se hacen seguidores de tu contenido.

(I.S.)