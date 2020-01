LAS VEGAS.— OnePlus presentó un modelo que oculta sus cámaras, en el CES, de Las Vegas, donde se mostraron grandes innovaciones que podrían llegar al mercado próximamente.

Un teléfono que "camuflagea" sus cámaras

Bajo el nombre OnePlus 'Concept One' lo que ha llamado la atención de este modelo es que en la parte posterior tiene un cristal que puede volverse opaco para ocultar las cámaras a menos que el usuario quiera utilizarlas.

De acuerdo con OnePlus la tecnología detrás de esta función es el electrocromismo, propiedad que permite que ciertos materiales cambien de color cuando se les aplica carga eléctrica.

Tecno tendencias y moda: Estuve probando el vidrio eléctrico del @oneplus Concept One que esconde las cámaras cuando no las estás usando. #CES2020 pic.twitter.com/FsdUBAQYsJ — Federico Ini (@fechu) January 8, 2020

Sin embargo la marca afirmó que la verdadera innovación radica en lo delgado del vidrio y en lo rápido que hace los cambios.

Tiene un grosor de solo 0.35 mm y puede cambiar de opaco a transparente en 0.7 segundos.

Otra función que tiene el vidrio especial es permitir la captura de mejores imágenes en condiciones de mucha luz, ya que funciona como una especie de filtro que, también, permite hacer algunos buenos efectos en las fotografías.

Un diseño destacado

La intención de la marca con este concepto es tener un diseño destacado, razón por la cual para su desarrollo se inspiraron en los autos de McLaren, algo que se refleja en el color naranja de la cubierta de cuero y el aluminio que se ve brillante.

Aunque es posible que el equipo tal cual nunca llegue al mercado, pues se trata de solo un prototipo.

De acuerdo con OnePlus la tecnología que "esconde" las cámaras podría ser una gran solución para incorporar más lentes en los smartphones sin que pierdan atractivo visual.

La mala noticia es que su proceso de fabricación no es barato y que, de acuerdo con algunas pruebas que se han realizado en otras industrias, con el tiempo el material podría no hacer la función de manera correcta afectando las fotografías a futuro.

También podría interesarte: iPhone pondrá a la venta un modelo "barato"; similar al 8 pero a menor precio

Síguenos en Google Noticias