Productos como las máquinas tragamonedas que no han cambiado

Hay veces que surge un invento que está tan perfectamente diseñado y es tan increíblemente práctico; que incluso el cambio más simple afectaría, en forma negativa, su funcionalidad. Incluso hoy, en la era moderna en la cual hay constante avance y renovacion, el viejo dicho, “si no se rompe, no lo arregles” todavía sigue vigente. Uno de esos inventos son las máquinas tragamonedas, un diseño que se ha mantenido prácticamente sin cambios a pesar de un siglo de evolución tecnológica transformadora, con las tragamonedas más nuevas.

Cuando se tiene una fórmula ganadora, no se necesitas cambiar nada. La máquina tragamonedas es miembro de un club muy exclusivo, compuesto por inventos que han resistido la prueba del tiempo sin ser rediseñados fundamentalmente. Aquí traemos algunos ejemplos de otros productos que no han cambiado desde su creación.

El paraguas

¿No es horrible, que no hay absolutamente ninguna manera de mantenerte seco cuando llueve? Quedarse atrapado en un aguacero significa estar empapado todo el día, y no hay nada que podamos hacer al respecto. Obviamente, esas dos últimas oraciones no son ciertas, gracias a un dispositivo simple pero efectivo.

El paraguas ha mantenido las cabezas humanas secas durante más de 4,000 años con prácticamente el mismo diseño exacto. Además de la adición de materiales sintéticos, los paraguas se mantienen relativamente sin cambios desde su primer uso en la antigua China, cuando se usaron por primera vez para proporcionar sombra del sol de verano. El paraguas se hizo popular en Europa en el siglo XVII y desde entonces no ha disminuido. En estos días, los paraguas son nuestros compañeros constantes de días lluviosos.

El papel higiénico

No tiene sentido ser modesto. Ir al baño es una de las pocas cosas que todos los humanos en la Tierra tienen en común. Aunque relativamente poco impresionante por sí solo, el papel higiénico cambió fundamentalmente la forma en que los humanos piensan sobre la higiene personal. Antes del papel higiénico, las personas usaban pedazos de arcilla y piedras para limpiarse. Los antiguos romanos usaban una esponja conectada a una vara larga que era compartida por toda la comunidad. Bruto.

La primera iteración de papel higiénico se hizo popular a finales de 1300 después de que el entonces emperador chino dictaminó que la hora del baño debe ir acompañada de hojas de papel. El diseño moderno basado en rollos surgió en la segunda mitad del siglo XIX y se ha convertido en uno de nuestros suministros domésticos más esenciales, a pesar de que no se necesitaron mejoras o mejoras importantes en más de un siglo.

La trampa para ratones

Los ratones han plagado a la humanidad durante siglos, propagando enfermedades y comiendo nuestra comida, dejando solo muerte y migajas a su paso. Aunque siempre fueron una amenaza, la expansión urbana llevó a los ratones a ser un problema mucho más grande que nunca. La expansión de las grandes ciudades condujo a una sobrepoblación y empeoramiento de las condiciones de higiene, en otras palabras, a la formación del paraíso de los ratones. Algo tuvo que hacerse. La respuesta de la humanidad fue la trampa del ratón.

Patentado en la década de 1879, la primera trampa letal para ratones producida en masa fue un cambio de juego, redujo las epidemias y evitó que los pequeños dientes de roedores contaminen y consuman los suministros de alimentos y agua. En los 150 años desde que las trampas para ratones llegaron al mercado, poco ha cambiado en su forma y función. ¿Por qué alterar un diseño que ha demostrado ser tan efectivo? Es imposible calcular cuántas vidas han salvado el artilugio con resorte.

La plancha de ropa

Las primeras impresiones lo son todo. Cuando conoces a alguien que se ve bien arreglado, alguien que usa ropa elegante, bien planchada y recién planchada, es fácil suponer automáticamente que tienen su vida juntos. La invención del hierro por sí sola cambió la forma en que nos presentamos, tanto socialmente como en el lugar de trabajo.

La plancha moderna que fue patentada en 1882 y se convirtió instantáneamente en un hogar moderno esencial. El diseño simple y práctico de la plancha de ropa ha mantenido nuestra ropa libre de arrugas durante casi 150 años, y su premisa simple no ha cambiado una onza desde que se introdujo por primera vez. Hay una razón por la cual prácticamente todas las casas del planeta poseen una.

La máquina de casino

Las máquinas tragamonedas son el mejor dispositivo de juegos jamás creado. Ahí … lo dijimos. Antes de la XBOX y PlayStation, la máquina tragamonedas reinó por más de 100 años. Introducida por primera vez en 1887, la máquina tragamonedas ha resistido un renacimiento de los juegos modernos. Si bien las máquinas tragamonedas se han adaptado al ojo moderno, sus elementos fundamentales siempre han permanecido igual.

La perfección del juego de la máquina tragamonedas es una forma universal de entretenimiento que ha perseverado a pesar de todos los giros tecnológicos. Ahora puedes jugar el mismo juego que disfrutan tus bisabuelos, desde la comodidad de la computadora de tu casa o dispositivo móvil. Cuando tienes algo con una tecnología tan perfecta que funciona tan bien, ¿por qué incluso considerar cambiarlo?

Solo hay unos pocos productos en la historia que han sido tan bien diseñados que requieren casi cero modificaciones desde su creación. Las máquinas tragamonedas son una de esas pocas. Rápidamente se convirtieron en la atracción de casinos más popular, e hicieron una transacción increíblemente fluida para el mundo en línea, hay numerosos sitios de tragamonedas, y no han sido destronados desde entonces. Los amantes del casino adoran jugar a las tragamonedas, ¿y quién puede culparlos?