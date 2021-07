¿Qué es Akamai y por qué hubo un "apagón" de sitios web?

MÉXICO.- Esta mañana de jueves se presentaron fallas en aplicaciones bancarias y sitios de internet relacionados con Akamai, un servicio de distribución de contenido.

"Bancomer" se vuelve tendencia en Twitter

De acuerdo con Down Detector, las apps bancarias que tienen problemas son BBVA, Santander, Scotiabank, Banorte, HSBC, Citibanamex y Spei. Además, algunos servicios de streaming como HBO y Disney+, y proveedores de internet como Telmex, Izzi y TotalPlay también presentan fallas en su funcionamiento.

Usuarios en redes sociales reportaron fallas para ingresar a las aplicaciones de los bancos de Santander, Banorte, BBVA, Scotiabank, entre otros.

No son ustedes, un montón de sitios están reportando problemas, incluidos Bancomer, Santander, Banorte y hasta Steam #@downdetector pic.twitter.com/4iOKT6rsrx — Gonzalo Hernández (@gonzalojhm) July 22, 2021

A través de Twitter, usuarios indicaron que tampoco se podía accesar a las páginas web de los bancos. "¿Alguien más con problemas en su app de Bancomer? me urge hacer una transferencia y no abre mi app…", indicó una usuaria.

Bancomer quiere que los llamemos @bbva, pero ellos no pueden hacer una aplicación decente, en la que podamos iniciar sesión y hacer transacciones tranquilamente 🙄.@BBVA_Mex, necesito hacer cosas, y mi Internet sí está funcionando, ¿qué les pasaaaaaaa? 😤 pic.twitter.com/yTBwlKFzf2 — Sarai 🌼 (@rosarito_mtz) July 22, 2021

"Buenos días. ¿Se les cayó la página o qué está pasando? ya que entro y me manda a otro link donde me piden mi número en el token, veo es una página externa en la cual no ingrese ningún dato", señaló otro usuario.

Para no variar la app del banco que ya no quiere que le digan #Bancomer, está fallando... (y no es quincena!) — Guillermo Barba (@memobarba) July 22, 2021

Lamentan inconvenientes

Ante esto, Banorte respondió así a las quejas que se presentaron. "Lamentamos los inconvenientes ocasionados. Nos interesa conocer mayor detalle de tu caso. ¿Podrías compartirnos por MD la información? Quedamos al pendiente. Agradecemos tu uso de nuestros canales digitales".

La respuesta de Akamai

Akamai dijo estar experimentando "una interrupción del servicio". La empresa instala servidores en todo el mundo para que los contenidos de las empresas accedan más rápido a versiones locales.

Para las 12.50 hora local de Nueva York (16.50 GMT), Akamai anunció que había solucionado el fallo en su sistema, poco después de haber anunciado en su página web que había "surgido un problema con el servicio Edge DNS (Domain Name System)".

La empresa también le da servicio a empresas como Airbnb, Best Buy, FedEx, Barclays, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y algunos medios de comunicación. También se reportaron problemas con sitios web relacionados con Microsoft, Go Daddy, Groupon, Expedia, Costco, Lyft y Charles Schwab.

Las fallas son internacionales

Foto ilustrativa.

El apagón de internet dejó fuera de juego durante cerca de una hora a varias destacadas páginas web, entre ellas las de empresas como Delta Air Lines, British Airways, FedEx, AT&T o McDonald's.

Por su parte, Oracle, un proveedor de servicios en la nube, también vivió fallos, pero señaló a problemas de Akamai como la fuente del apagón, que impactó algunas de las propiedades de Oracle.

¿Qué es el Domain Name System?

El Domain Name System (Sistemas de nombres de dominio) es como una guía telefónica de páginas web, puesto que se trata de una tecnología que establece la dirección de IP que debe ser utilizada cuando las personas tratan de acceder a páginas web concretas.

Delta Air Lines, British Airways, Capital One, Airbnb, Vanguard, UPS, Fidelity, AT&T y Costco son algunas de las páginas que se vieron afectadas por el corte en los servicios de Akamai. Esto significó, por ejemplo, que los clientes de al menos dos aerolíneas no pudieron efectuar su facturación en línea ni buscar precios de billetes.