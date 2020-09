Hay muchas dudas sobre qué es IPTV y las listas M3U, pero una vez que leas esta información, ya no surgen más preguntas. Aquí te explicamos todo lo que tiene que ver con esta tecnología, te conviene entender bien el tema. Primero te describimos todo sobre el IPTV, así entiendes bien lo que son las listas M3U.

IPTV ¿De qué se trata?

Esta abreviatura significa “Televisión por Protocolo de Internet”, en inglés es Internet Protocol TV. Pero es más fácil percibir lo qué es IPTV cuando se lee de esta manera: Televisión por IP, es decir, transmisión de TV enviada a una dirección IP. Este método de ofrecer canales es distinto al de estas plataformas:

Amazon Prime Video.

HBO.

Netflix.

Una de las operadoras que ofrece su programación mediante el uso del IPTV es Movistar. La forma en la que funciona esta red es estableciendo un canal privado y directo entre la agencia de TV y el usuario. Gracias a eso, únicamente necesitas de un router o decodificador.

El motivo del amplio empleo de IPTV es que aumenta la demanda de las asistencias de la agencia de TV, ¿por qué? Para poder recibir una transmisión con calidad máxima es imprescindible hacer el contrato directamente con la empresa.

También existen listas de IPTV Latino, que nos proporcionan muchas listas para poder ver canales de Latinoamérica.

Funcionamiento de un IPTV

Lo que se hace con el Internet Protocol TV es comprimir todos los canales y su programación mediante un software específico. La información que se obtiene es enviada al IP del individuo que ha contratado el servicio, la única manera de descomprimir la información es con el decodificador.

Una conexión con capacidad alta permite que la señal de televisión se reciba de forma óptima. El flujo bidireccional permite que obtengas todos los beneficios de la Televisión por IP. Todo lo que ofrece la tecnología IPTV hace que sea el medio que domina en las televisoras pagas.

Ventajas de IPTV

Con esta señal se garantiza la recepción correcta y de calidad del paquete de canales ofrecido por la operadora. Como la conexión IPTV establecida es únicamente entre el cliente y la agencia de TV, el servicio contratado es completamente personalizado.

La asistencia IPTV te da diferentes funciones de gran utilidad al momento de disfrutar de la programación. Por ejemplo, es posible grabar los programas, rebobinarlos e, incluso, comprar o alquilar películas que han sido estrenadas recientemente.

Desventajas de IPTV

La recepción de la señal IPTV disminuye la velocidad del Internet, ¿por qué? Al recibir la programación se está ocupando la conexión. Claro, en pocas ocasiones, este problema se presenta en un nivel muy alto.

Los servicios IPTV son de calidad, pero su coste es alto, lo que para muchos es el inconveniente más notorio. Por eso, suelen recurrir a otro famoso recurso que se explica a continuación.

¿Qué son las listas M3U?

En algunas ocasiones, las listas M3U, también conocidas como listas IPTV son medios legales que usan muchas transmisoras. Sin embargo, ahora nos referimos a aquellas que son usadas para ver canales solo disponibles en IPTV y sin pagar nada.

Puedes encontrar listas M3U de España que las puedes añadir a tu SmartTV y disfrutar de buenas películas, series o los principales deportes.

Las listas M3U permiten a los individuos acceder a canales desde el móvil, ordenador y otros dispositivos sin necesidad de un decodificador. Estas no se clasifican como una técnica segura para obtener programación de TV. Las M3U suelen ser retransmisiones ilícitas.

Inconvenientes de las listas M3U

Con las listas M3U no se garantiza la durabilidad ni la garantía de las transmisiones que obtengas. Por tanto, corres el riesgo de que la señal se corte repentinamente, pues los operadores o agencias de TV siempre buscan cancelarlas.

Muchas veces, quienes las facilitan cobran por el servicio, pero eso no quiere decir que sean legales. No es que todas las listas M3U sean ilegales, muchos las usan para que las personas disfruten de sus servicios, aún cuando no estén en casa. Solo se debe vigilar que sean completamente legales para gozar de programación de calidad.

