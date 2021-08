OnlyFans cambia sus normas y prohibirá contenido explícito

MÉXICO.- OnlyFans, un sitio en el que los usuarios pagan a los creadores por sus fotografías y videos, prohibirá los contenidos “sexualmente explícitos”.

La prohibición entrará en vigor el 1 de octubre y es el resultado de solicitudes de los socios bancarios y las empresas que gestionan las transacciones financieras del sitio, dijo un portavoz.

Sin embargo, la desnudez es aceptable si es “coherente” con la política de la compañía. De momento no está claro cuál es esa política, y la empresa no respondió a preguntas. OnlyFans dará a conocer más información en “los próximos días”.

OnlyFans se volvió famoso por ser un espacio para que las celebridades interactúen con los usuarios a nivel personal, así como por ser un sitio en el que trabajadores sexuales pueden hacer publicaciones y recibir dinero a cambio, de forma relativamente segura.

No está disponible como aplicación en las tiendas de Apple y Google, las cuales prohíben la pornografía. OnlyFans ha tratado de distanciarse de su asociación con la pornografía, y recientemente anunció una aplicación de streaming OFTV, la cual está disponible para descargar de las principales plataformas tecnológicas y presenta contenidos en torno a categorías como bienestar físico, cocina, comedia y música.

OnlyFans dijo que tiene 130 millones de usuarios y 2 millones de creadores que, en conjunto, han ganado 5,000 millones de dólares.

