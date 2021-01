¿Qué es Parler y cómo se relaciona con Trump?

ESTADOS UNIDOS.- El presidente Donald Trump fue vetado de la mayoría de las principales redes sociales después de que sus simpatizantes allanaran el Capitolio federal. Sin embargo, está por verse qué tan rápido o qué plataforma en internet podría utilizar —si es que hay alguna— para comunicarse con sus seguidores.

Parler, favorable a la extrema derecha, era la principal alternativa, al menos hasta que Google y Apple la retiraron de sus tiendas de aplicaciones y Amazon tenía previsto echarla de su servicio de alojamiento web a partir de la medianoche del domingo hora del Pacífico.

El director general de Parler dijo que esas acciones podrían dejar a esa plataforma fuera de la red durante una semana, periodo que sería optimista. E incluso si Parler encontrara un alojamiento web amistoso, sin una aplicación para teléfono inteligente, es difícil imaginar que ascienda a la categoría de una red social convencional.

