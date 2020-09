¿Qué es un dominio de Internet? Todo lo que debes saber

Muchos usuarios confunden el dominio con el hosting. Suelen preguntarse qué es un hosting y qué es un dominio de internet. Si bien uno depende del otro, no son lo mismo. Para empezar, el dominio es el nombre que identifica a una página web. Más en detalle, contiene dos partes: el nombre del sitio y la extensión del dominio. Por ejemplo, comprar dominio en Donweb, o en otro proveedor, implica hacerse de un nombre (el que el usuario quiera, siempre y cuando esté libre) y una extensión (.com, .net, .org, etc.).

Para entender qué es un dominio de internet es importante decir que, además del nombre, el dominio es la dirección. Una dirección que es reemplazada por un nombre, mucho más fácil de recordar para los usuarios, que una seguidilla de números interminable. Compartiendo una analogía muy usada en Internet, podría decirse que un sitio web es una casa y que el dominio es la dirección.

En términos bien rigurosos, el dominio es una cadena de caracteres única. Los usuarios deben reproducirla en un buscador para poder acceder a una página web determinada. Ahora, como existe una alta demanda en el mercado de dominios de Internet, cada nombre tiene su propio valor. Comprar dominio en Donweb es una forma de simplificar el proceso de adquirirlo. Útil sobre todo para quienes se preguntan qué es un dominio de Internet.

Por otro lado, no es posible explicar de manera suficiente qué es un dominio de Internet sin hablar nada acerca del hosting. Siguiendo la comparación anterior, si un sitio web es una casa y el dominio es la dirección, el hosting es el terreno donde está construida. En otras palabras, el alojamiento web (hosting, en inglés), o servicio de hosting, brinda la posibilidad de tener un espacio en Internet para publicar un sitio o página web, capaz de almacenar textos, imágenes, correos electrónicos, archivos, videos, y cualquier contenido accesible a través de la web.

¿Cómo comprar dominio en Donweb?

Cada dominio tiene su valor y se compra aparte del servicio de hosting. En Donweb les dan varias opciones a los usuarios, que pueden elegir la más conveniente, según la evaluación que hagan. En líneas generales, ofrecen planes que facilitan la tarea porque unifican la gestión. Son muchos los proveedores que hacen lo mismo.

Lo cierto es que Donweb se encarga de registrar el dominio sin complicaciones, de encontrar el nombre en Internet y de proteger la información personal de los clientes, quienes pueden incluso transferir sus dominios.

Lo que hay que saber para registrar un dominio

Lo primero que debe hacerse es elegir un dominio y un registrador de dominios. Luego, verificar la disponibilidad del nombre. Después, decidir cuánto tiempo el dominio permanecerá registrado, realizar el pedido y, finalmente, pagarlo.



En general, el registrador solo vende el nombre del dominio, pero no el alojamiento web. Por eso los usuarios tienen diferentes posibilidades. Una es contratar al mismo proveedor de hosting, pudiendo acceder a alguna oferta especial. Otra opción es elegir un alojamiento gratuito y direccionar el dominio a la URL del sitio en el servidor, o por qué no, instalar un servidor web propio.



Gracias a la gran cantidad y calidad de registradores de dominios, la competencia es enorme, lo que hace que los usuarios puedan adquirir servicios a precios muy bajos y también muy altos. Está claro que lo que vale un servicio no tiene relación directa con el nivel de prestaciones -aunque a veces, sí-.

(I.S.)